¿Sabemos acomodar nuestras expectativas a la realidad?

¡Hola! ¿Qué hay, amigos, amigas, conocidos y conocidas?

¿Cómo están ustedes? Hoy hablaremos sobre las primeras veces,

algo que puede significar el cielo y el infierno,

lo romántico y lo terrible,

una buena experiencia en el recuerdo o un trauma.

¿Qué nos pasa con las primeras veces?

Y ojo, que no solo hablamos

de la palabra que empieza por ese y acaba por "exo",

también hablamos de alcohol,

de drogas, de viajes, de besos, de lecturas.

¿Por qué son especiales las primeras veces?

¿Las romantizamos y luego vienen los chascos?

¿Hay presión de grupo?

A todas estas cosas intentaremos responder hoy en "Gen Playz".

(Sintonía de "Gen Playz")

"Benvenuti!".

"Benvenuti" a este,

nuestro programa de las primeras veces, Darío,

y no solo las sexuales,

que todo el mundo estará cayendo en eso,

sino por ejemplo, si yo te digo,

¿cuándo fue la primera vez que tú escuchaste Gigi D'Agostino?

La de... # Tu, tururú.

# Tu, tururú.

# Tu, tururú, turururururú. #

Qué guapo, ¿eh?

Hombre, toda mi vida,

o sea, siempre suena esa canción en mi cabeza.

Ah, vale. Iba a la selectividad.

# Tu, tururú. #

En mi primer trabajo. # Tu, tururú. #

Y así. Nació mi hija. # Tu, tururú. #

Y hasta el infinito. Es la B.S.O de ahora.

¿Te acuerdas de la primera vez que nos conocimos?

No. ¡Ay!

Darío. No.

Bueno, pues yo sí.

Fue en un Foster Hollywood. ¿En un Foster Hollywood?

En el Foster Hollywood, sí. Nada más y nada menos.

En una mesa de estas de comunión clásicas.

Bueno, pues de eso vamos a hablar hoy, de las primeras veces,

de la añoranza, de si existe verdaderamente una presión

por acercarse a algo por primera vez.

Tenemos preparado como siempre un videíto al efecto.

"Las primeras veces son siempre una fuente de ilusión,

pero también de preocupaciones y comparaciones odiosas".

"En el terreno afectivo-sexual,

son tan inocentes como el primer amor,

tan importantes como el primer beso,

tan torpes como la primera vez que nos masturbamos

y tan vergonzosas como cuando perdemos la virginidad".

(CHICA) "What does it feel like?". -"Ah... It's fine".

"Pero ¿cómo se viven las primeras veces?".

"¿Cómo la primera vez que bebemos..."

Luego, al día siguiente, te levantas así.

"...que fumamos,

que vamos a la uni?".

Hoy es mi primer día de universidad.

"¿Existe una presión grupal

para lanzarnos a vivir estas experiencias?".

¡Ah!

"¿Las vivimos cada vez más pronto?".

-¡Qué buena!

"¿Por que está mal visto

que una persona sea virgen a determinadas edades?".

Había mucha gente que me decía:

"¿Cuándo has perdido la virginidad?".

Y yo decía: "Que soy virgen"

y la gente me decía: "Sí, anda, Lorena, me estás vacilando,

que no me vaciles que tú no puedes ser virgen

que tal, tal, tal".

"¿Qué mitos rodean las primeras veces?".

Nada del otro mundo, pero no está agradable.

No se lo recomiendo.

Ahí lo llevas, comiendo rata, Darío.

Yo la primera vez que comí rata en el 1945...

No, bueno.

Bueno, vamos a presentar ya la mesa de éxito.

Marina Riverss, ella es "tiktoker".

Probablemente, hay mucha gente chillando ya en el chat

y aquí en los comentarios. ¿Cómo estás?

Muy bien. Rodeada de abuelos.

¿Qué te parece esta mesa de abuelos?

Es que soy la más pequeña y me siento muy niña ahora mismo.

No, tía, qué va.

Hombre. ¿Cómo te sientes entrando en esta primera mayoría de edad?

¿Qué hiciste el primer día de mayoría de edad?

Pues quedar con mis amigas,

dormimos juntos con unos "tiktokers" que acaba de conocer.

¡Santo Cristo!

(Risas)

Ahora son de mis mejores amigos, pero sí, los conocí

y pasé la noche de mi cumpleaños con ellos.

Bueno, bien, alternativas, por qué no.

Entrar en los 18 "tiktokeando" estas "movies".

Kapo el "rapo".

Comunicador y "freestyler" de antemano.

Su éxito se mide por kilos y no por gramos.

¿Has visto? Te tengo esto preparado en mi cabeza.

¡Madre mía! Increíble.

Estás ya...

Llama a Bnet y uno para uno, ¿eh?

No, calla, que ya le gané en directo,

o sea, no queremos repetir, ya tengo el cinturón ese que dais.

Pedrito, ¿cómo estás, guapo?

¿Qué dices, mi reina?

Artista.

Bueno, por fin, ¿no? De mudanza estamos ya.

Sí, por fin nos cambiamos ya,

paso de los 12 metros cuadrados

a unos humildes 70.

¡Ole!

Bueno, la Roomba va a disfrutar un montón.

Por fin va a poder rular ahí a gusto.

Por fin voy a poder hacer mis flexiones y mis cosas bien

sin tener que chocarme por delante con el frigorífico

y por detrás con la cama.

(Risas)

Sara Martínez Yela, ella es psicóloga clínica y social,

repetidora aquí, en "Playz".

Trabaja en violencia de género, igualdad y jóvenes

y lleva muchos años haciendo talleres en institutos.

Es nuestro crack "psicologil", esto es así, Sara.

Yo encantada de estar otra vez aquí

porque bueno, el debate de hoy pinta interesante.

Pinta interesante.

Y por último, pero no por ello menos importante,

Alejandra Agulló San Martín, nuestra "tiktoker" de confianza.

Ya sabéis también que hace sus "movies" con la cara cuadrada.

Con la cara cuadrada.

Soy yo.

Ha venido también a algún debate

con la mami para el 8M. Sí.

Pero hoy la prota eres tú. "Has to be".

Soy yo, soy yo. "Has to be".

Bueno, pues vamos a arrancar esto.

Yo quería...

Voy a empezar preguntando por ejemplo a la "psycho".

Sara, ¿por qué son tan especiales no solo las sexuales,

sino todas las primeras experiencias?

A nivel olla. Bueno, claro.

A ver, las primeras veces son fundamentales en el aprendizaje.

Al final, es como aprendemos.

Las primeras veces suponen un mapa.

Imaginaos un peque que llega a la vida

y la descubre probando, ¿no?

Aprendemos de múltiples formas,

pero una de ellas es viviendo las experiencias.

Yo creo que quizá el problema existe

en que nos falta entender cómo funciona la mente

y cómo absorbemos esta información

porque tendemos a pensar por esto de memoria

que actúa como una grabadora

y que vamos guardando los recuerdos de forma secuencial

y no, las primeras veces son acercamientos a la realidad,

nos enseña cómo es la vida

y cómo somos nosotros y nosotras en esa vida

y se hace desde un vínculo de seguridad

con refuerzos, motivaciones

y eso quizá, también tenemos el otro problema de...

Me ha encantado que hayas hecho el matiz de sexual.

Al final, damos importancia a primeras veces

y se nos olvidan otras primeras veces

que marcan cómo vamos a ser y cómo nos vamos a comportar

como la primera vez que confiamos en alguien.

Eso no lo recordamos, ¿no?

O la primera decepción que tenemos con alguien.

¡Guau!

Por ejemplo, es muy potente

porque al final, como os decía, no es una grabadora,

es lo que hemos vivido,

qué significado le damos a lo que vivimos

y emocionalmente, cómo nos sentimos, ¿no?

Yo creo que si cambiamos un poco ese chip,

podremos acompañar a gente en sus primeras veces

y, sobre todo, aprender a vivir generando primeras veces

porque hablamos de la infancia,

pero es que las primeras veces pueden llegar a ser eternas.

Bueno, dicho lo cual,

¿qué primeras veces recordáis así como con cariño

o bueno, o con impacto?

Vamos a empezar por ti, Marina.

Yo mi primera decepción.

¿En serio? O sea, es muy patética.

¿Sí? A ver.

Yo cuando estaba en primaria, tenía un novio,

lo típico que te casas y estas cosas.

Nos íbamos a casar en una semana, ¿eh?

Entonces yo estaba emocionadísima,

tenía pensado el vestido blanco, madre mía

y entonces, una supuesta amiga mía fue a mi novio de entonces...

No, no. ...y le dijo:

"Te doy este tazo, que no lo tiene nadie,

un tazo increíble, el mejor tazo" y me cambió por un tazo.

Entonces me dejó por el mejor tazo,

era de "Gormiti" o no sé de qué era el tazo.

(Risas)

De "Gormiti" dice. Me dejaron por un "Gormiti".

Por un "Gormiti". Sí, sí, sí. Esa fue mi primera decepción.

Qué fuerte la primera decepción, ¿eh?

Alejandra, ¿tú?

A mí me suena también el típico momento en el colegio

cuando estás con los tazos, con las combas, con las pegatinas,

cuando ibas tú con tus amigas a cambiarte pegatinas...,

Sí. ...luego cogías tu álbum,

lo metías en la mochila

y te dabas cuenta de que la gente te robaba pegatinas

y era como: "Me he comprado las mejores pegatinas del mundo

y estás viniendo a robarme pegatinas".

Luego abrías el libro y decías: "Me faltan 200 000 pegatinas".

Yo me llevaba...

O sea, me iba supertriste a casa pensando:

"¿Dónde estarán mis pegatinas?".

"¿Qué cabrón me las habrá robado?".

¡Hostia!

Tu primer colega que digas que sientas tu primera amistad.

Mi primer colega, colegón. Sí.

Bueno, era mi vecino, en realidad, es un poco evidente, ¿no?

No, pero es bonito.

Pero lo jodido es que había cierto problema

con que fuera mi primer colega

porque mi abuela, en paz descanse, bueno, en paz o en lo que descanse,

eh... era un poco falangista ella, era un poco del mal rollete

y mi colega era negro. Ah, vale.

Entonces cuando yo lo traía a casa a jugar a los tazos, al Beyblade,

a lo que sea, a mi abuela no le terminaba de gustar mucho

y también fue mi primer conflicto por racismo.

¿En serio? Hostia, qué de cosas aunaste...

Sí, sí. ...como primeras experiencias.

¿Todo en un mismo día? También mi primer colega preso

que mi abuela al final no tenía tan malo ojo con él porque...

Estoy flipando, tío. Sí, sí.

Estoy flipando.

Has acertado con la pregunta del colega.

¡Hostia, tío! Y mi primer grupo de rap

también fue con él, muchas cosas.

Vale. ¿Tu primer beso también? No.

Ah, vale, vale. Eso no, eso no, eso no.

Vale, vale. Podría haber sido también.

Me ha encantado. Qué elipsis, ¿eh, Darío?

Qué fuerte. Pedrito. Todo lo aúna.

Me parece increíble lo que acaba de decir, a mí me pasó algo parecido

la primera vez que llevé...

porque por parte de padre, mi abuela y mi abuelo vivían

en una parte alejada, en Huelva, como en el campo

y la primera vez que llevé a una novia allí,

yo vivía en Nueva Sevilla, que eso era más cerca de Sevilla

y tenía una novia de Perú y cuando la llevé allí,

también descubrí lo que era el racismo

porque mi abuela le preguntó unas cosas raras

que yo dije: "What the fuck is going on?".

¿Por dónde está yendo esto?

Corta.

Fue la primera vez que descubrí el racismo.

La verdad que los abuelos a veces enseñan más de lo que deben.

¡Ostras!

No sé si tú sientes

que hayas recibido una presión grupal

por ejemplo para la primera vez que fumaste o bebiste

o hiciste algo que formaba parte a lo mejor

del mundo adulto entre comillas.

El primer beso, o sea, yo me di el primer beso relativamente tarde

para lo que lo suele hacer la gente, me lo di en cuarto de la ESO

y en segundo de la ESO, todo el mundo se había dado un beso.

Yo estuve mintiendo desde segundo hasta cuarto

de que me había dado mi primer beso

y mis amigas me preguntaban: "¿Cómo se da?" y yo se lo explicaba.

Yo iba con toda mi cara, decía: "Tienes que hacer esto, esto"

y no me había dado un beso en mi vida

y nadie supo que había sido en cuarto

hasta segundo de bachillerato. Siempre me lo guardé

porque sentía una presión de que mis amigas ya lo habían hecho

y como que decían:

"Jo, es que la gente que no se ha dado un beso...".

Y te sientes como obligado a mentir. Estuve dos años mintiendo.

Alex. Y enseñando a la gente.

Es muy fuerte. ¿También te pasó algo así?

Yo de hecho, tuve que inventarme que tenía un novio.

En el pueblo. Sí, sí.

Un novio, no me acuerdo en qué pueblo fue

que me iba de viaje con mis padres y tal

y yo tenía un novio ahí.

Mi primer beso fue en el pueblo también.

Yo llegué con mis amigas:

"Me lo he pasado superbien en el pueblo,

he conocido a un chico superguapo".

-"¿Y cómo se llama?". -Y yo: "Marcos".

"Marcos". Yo inventándomelo todo.

-"¿Y qué tal? ¿Y cuándo viene?".

Llegó un momento que de tanto mentir...

Era insostenible.

"¡Eres una mentirosa, no tienes novio,

nunca lo vas a tener, no sé qué,

no te has dado tu primer beso con él".

Y yo: "Sí, sí, existe" y no existía, Marcos nunca llegó a existir,

pero tuve que inventarme que tenía novio.

Estoy flipando. Patético.

Yo hice lo mismo. Desde aquí, un beso a Marcos.

Para Marcos. Yo también tenía colega imaginaria

que se llamaba Bárbara, de una.

Bárbara.

Yo tuve un amigo imaginario. -Todo el mundo.

Yo sabía que no existía. No, yo también.

Pero yo decía: "Esto hay que contextualizarlo".

Si hablo a Dios, pues no, Dios no, Bárbara.

Mi diosa Bárbara.

Sara, ¿a qué se debe todo esto de las mentiras y del imaginario?

Bueno, tú lo has dicho, a la presión social,

o sea, efectivamente

porque una cosa es el imaginario

cuando somos peques,

pero luego llega un momento

en el que parece que nos han marcado un camino

sobre cómo tenemos que avanzar

y que son casi rituales de iniciación.

Al final, también, cuando llegamos a la adolescencia,

nuestro grupo de referentes son los iguales

y nuestras amistades, ¿no?

Buscamos referentes y queremos entrar dentro,

identificarnos con algo y parece que nos deja un poco fuera,

como que cuando...

A mí me parece curioso que en la vida adulta,

todo lo que no hemos hecho parece que es ponerte una medalla,

es decir, yo no caí ahí,

pero es que en ese momento no éramos libres de decidir,

entonces muchas veces sentimos esa necesidad de decir:

"Bueno, yo también he dado ese paso

porque parece que me acerca a ser un poco más adulta".

Kapo, hay una presión de grupo, de colegas y círculos,

pero ¿también notabas que había una presión

de... por así decir, la cultura, lo audiovisual,

lo que veías en las pelis, en las series, lo que leías?

¿Notabas también que había eso de

"estoy viendo 'High School Musical' y están todos ya enrollados"?

Bueno, 'High School Musical' a lo mejor no es la...

(PEDRO) Bueno, bueno, detrás de las cámaras,

detrás de las cámaras habla Darío.

O sea, en parte, sí,

lo que pasa que yo también, no sé,

estaba todo el día viendo "Dragon Ball"

y no tenía ganas de mi primer asesinato,

de mi primer genocidio, ¿sabes? Tampoco, pero no,

sí que había un poco de presión,

sobre todo, con el tema yo creo de...

más que de dar un beso o practicar sexo o lo que sea,

sobre todo, con el hecho de gustar.

O sea, yo creo que con eso sí que hay mucha, mucha presión

por parte de todos, de gustar, de ser aceptado,

como de entrar...

Más la teoría que la práctica.

Sí, sí, yo creo que luego el tema del beso,

sí que hay muchas películas,

hay muchas pelis de nunca me han besado uno, dos,

nunca me han besado siete. Claro.

Todas las escenas de las pelis adolescentes,

el momento clave es el beso entre los protas.

Ajá. Pero al final, sobre todo, es eso

de realmente que alguien se fije en ti,

que se enamore de ti...

¿Y alguna cosa que hayas hecho tú que recuerdes por presión?

En plan de echarte un piti o algo así.

Uy, yo fumar como un animal.

Tanto tabaco como porros yo creo que super...

No presionado porque rápidamente me gustó.

Hombre, la primera vez que se empieza.

Pero sí que la primera vez era lo típico

de corrillo en la esquina del parque de donde sea y...

"Le he pillado un cigarro a mi hermano mayor, vamos a fumar".

Sí, sí, sí y ahí pegando un tiro que casi te desmayas.

Mi primer cigarro, ojo... Fue con tres años.

Fue igual con seis o siete. ¿Cómo?

Te lo juro, en casa de Nico, de mi vecino,

su abuela...

También falangista, también falangista.

(Risas)

Nos dio de fumar a todos

para que viéramos lo horrible que era

y realmente, como que retrasó un poco esa primera vez.

Seis años.

Porque fue como: "¿Queréis fumar?" porque alguien lo pidió,

alguna de las hermanas de Nico lo pidió

y nos dio un tiro a cada uno

y claro, entre lo que toses, lo que lloras,

con seis años, pegándole... Sí, claro, no es la edad.

Tu pulmón no comprende ese contexto.

Infancia en Londres en 1900, ¿eh?

La infancia de Kapo yendo a trabajar a la fábrica

y luego, un pitito.

(Risas)

Pedrito, ¿tú tienes algún ejemplo también así como un poco...

de haber realizado algo por presión social?

A ver, por presión, pocas cosas,

como que siempre lo he hecho porque he querido,

yo también pensad que de uno a cinco años

estoy viviendo en el campo este que os digo

y con seis años, llegué a Nueva Sevilla

y cuando llegué allí, eso era un barrio

en el que yo podía ir por todos lados

y yo estaba harto de estar solo,

yo también tenía un amigo imaginario, Coba.

Sabía que era imaginario evidentemente.

Estaba harto de talar con cachos de árboles pistolas y jugar con eso,

entonces, cuando llegué al barrio, me harté de moverme

y la mayoría de gente que conocí tenían como 10 años más que yo,

entonces yo empecé a hacer cosas ya de prepureta

superjoven, ¿sabes?

Entonces no sé, por ejemplo, fumar y eso,

yo recuerdo que le decía a mis compadres:

"Os vais a morir, hermanos,

estáis todo el día con los porritos, os vais a morir todos".

Y un día llegué y dije:

"Vamos a echarlo, a ver qué pasa aquí que sois todos tan chulos".

¿Sabes? En verdad, también tiene un poquito de eso,

entre comillas, de presión social porque alrededor hacen cosas

y tú al final, quieres probar,

pero muchas veces, no lo haces por aparentar ni nada, ¿sabes?

Sí, pero lo vinculas un poco al paso a la vida adulta, ¿no?

Entre comillas, o sea... Sí, claro,

pero también es eso, cuando empiezas a juntarte con gente, no sé cuántos,

pues la gente de pequeño siempre se cree que lo más guay

es como lo más vacilón, lo más chulo

o el más tontorrón que está todo el rato haciendo bromas

y que está vacilando a todo el mundo

y que eso es como lo más guay entre comillas, ¿sabes?

Hay chiquillos y chiquillos. Es otro rollo.

Por lo general,

siempre se ve al de fondo de clase como el más guay.

Entonces hay una tendencia muy gorda a eso porque... claro,

como nadie quiere estar sin que esté mirado, ¿sabes?

Yo quería hablar y quería preguntar,

voy a empezar por ti, primera vez desastrosa.

Mira, yo voy a decirlo, me quito la careta,

mi primera vez, la primera vez

acabé en un sitio que hay ahí cerca de Callao

que recibe el nombre de planificación familiar.

¡Joder, Darío, tío!

Mira que hemos dicho no sexo, no sexo.

Al sexo.

Entonces quiero decir, partiendo de esa base, os toca.

Una primera vez desastrosa, no esa, puede ser cualquiera.

"La primera vez que monté a caballo maté al poni".

O el primer viaje por ejemplo.

El primer viaje que hice también fue desastroso,

fue a Holanda porque yo tengo familia allí

y fue un poco cuadro, o sea, les dije a todo sí

y quería comprar marihuana con 13 años por alguna razón

y compré bolsas de té y dije: "Yes, yes",

o sea, eso es bastante desastroso, ¿no

Tu primera compra de marihuana que sean bolsas de té.

(PEDRO) Es más ridículo que desastroso.

Claro, pero de las pocas, o sea, que yo tampoco es que sea...

¿Sabes a lo que me refiero?

Quieres hacer tu contacto con la vida adulta.

En un viaje, caída en bici. Yo creo que algo así

que recuerdo muy, muy así, de hecho, tú lo sabes

porque lo hablé en redes y lo hablé el otro día

es el primer fiestón que monté en casa.

¡Guau!

También eso, ¿eh? El primer fiestón.

"Pilladote", ¿no?

Aproveché que mi madre se iba a cenar,

me dejé con mis abuelos y mi madre le dijo a mi abuela:

"Va a estar Alejandra con 10 amigas en casa,

no te preocupes, vigílalas de vez en cuando,

si pasa algo, me llamas. No te preocupes".

Y yo aproveché y era el momento de la BlackBerry,

momento difundidos, momento yo le paso el difundido a 10 amigos,

esos 10 amigos se lo pasan a 30 amigos,

esos 30 amigos se lo pasan a otros 50 amigos

y mi casa era un "project X" total,

o sea, había literal, 300 personas,

o sea, tengo una parte de abajo que es muy grande,

está muy guay para montar fiestas

y no entraba nadie, o sea, no podías pasar,

era imposible. ¡Guau! Espectacular.

Aparte, yo cobraba entrada. Con toda mi polla.

Bueno, bueno. Tan mal no fue entonces.

Tan mal no fue joder.

Es una primera vez inteligente. -Sí, sí.

Por pelas. -Ganaste dinero

porque si eran 300 personas. -Pero se lo di a mi madre

por las botellas metidas en la piscina,

cosas rotas por ahí...

Llegó y me dijo: "Mira, como te has encontrado la casa,

o sea, como te he dejado la casa, quiero que esté

así que ya estás limpiándome toda esta mierda,

sacando las botellas de la piscina,

echando a gente que había tirada por ahí dormida".

Todo esto con 14 años, ¿eh?

O sea, 14 añitos y ella montándose una fiesta de 200 personas en casa

y eso es...

Esa fue como la fiesta del año.

Fue la fiesta del año. Fue la fiesta del año.

Y no la última. -¿Tu madre en cuánto tiempo cena?

Se quedó sin batería

y estuvo mi abuela llamándola durante ocho horas

y ella sin cargar el teléfono, claro, de la que pudo cargarlo,

vio: "25 llamadas de mi abuela, otras 25 de la vecina

y otras 35 de la vecina de al lado"

y mi madre dijo: "¿Qué cojones está pasando aquí?".

Y de la que vino, dijo: "¿Cómo se te ocurre?".

"Estás enferma". La última.

Y le dije: "Sí, tengo un problema".

Y alguna experiencia que tú pienses:

"Ha salido regular, ha salido regu".

Yo recuerdo mi primera borrachera, fue en cuarto de la ESO también.

En cuarto me corrí la maratón. Vaya año.

Yo...

El año de las optativas. Sí, sí, sí.

Yo decidí no salir y luego en cuarto, dije:

"Ahora que te pueden quedar dos, meto caña".

Luego no me quedó ninguna.

Fue con un intercambio

que hicimos entre alemanes, franceses y españoles.

Estábamos en un sitio de mi barrio que es como...

un edificio para gente joven

que tienen, no sé, es una cosa muy extraña, la verdad,

no lo entiendo, metieron ahí cuatro literas mal puestas,

dormían ahí los extranjeros, pobrecillos, rodeados de mierda

y estábamos como en una sala que tenía un DJ,

bueno, pues claro, era el último día y dijimos..

¿Era una casa okupa? No, no, no, no.

Ah, vale. No.

Era subvencionado por la Unión Europea

y hablaron con el Ayuntamiento. Ah, vale.

¿Era la cárcel?

(Risas)

Era como un edificio de estos como de ayuda a adolescentes

que aportan los ayuntamientos de los barrios,

pero bueno, en ese momento, estaba como en proyecto

y entonces nos fuimos al chino,

bueno, había un chico que tenía 21 años

y claro, yo tenía 15 años. 16, claro.

16, 15 años.

15 porque cumplo en verano.

Entonces fue el alemán a pedir en el chino del barrio

que no le entendía nada, tuvo que entrar un amigo

y nos cogimos una borrachera y vino el de seguridad

y yo: "Hola". (RÍE)

Toda la gente: "Pero para, Marina"

y yo la lié, se dio cuenta de que iba borracha

y rompí el móvil.

Se me metió en el bolsillo, me senté y lo doblé así

de la presión del pantalón

y me levanté a la mañana siguiente queriendo vomitar,

entró mi padre, bueno, bueno, bueno.

A ver, las primeras veces, un cuadro.

Sara, primera vez desastrosa.

Pues primera vez desastrosa

volviendo a la presión de grupo y a todos estos referentes

que cogemos de películas y de series

que yo estoy muy de acuerdo contigo, Darío, al final, nos van marcando

sobre qué es o qué se debe hacer

y en mi caso, como ser joven, molón y vivir experiencias guais

implicaba mentir a tus padres, pues dije: "Venga, lo voy a hacer"

y a mí nunca me había hecho falta,

mi padre y mi madre podía hablar con ellos, les contaba todo

y me entendían,

pero claro, como todo mi grupo les mentían,

pues dije: "Venga, voy a probar esta sensación".

Cogimos una mochila, nos maquillamos en el ascensor,

nos vestimos, bueno, no puedo ni describirlo,

nos cogimos un tren desde mi pueblo hasta Madrid que hay 50 minutos

y nos fuimos a la Joy Eslava a la sesión "light"

a beber vainilla con granadina.

¡Vamos! Con la mochila.

Yo todo esto sintiéndome fatal

porque mis padres me hubiesen dejado

y peor aún porque al volver en el tren

nos encontramos al hermano de una de nosotras,

se destapó toda la mentira y fue un dramón,

yo estuve castigado por algo que no debería haberlo estado

porque lo podría haber hecho,

pero lo recuerdo como una vez desastrosa

y me enseñó a no mentir.

No se miente. Vamos a ver qué nos cuenta Mafer

de lo que ha estado consultando ella

en la "deep web" llamada Instagram.

Hola, amigo, cómo habréis visto,

el programa de hoy va sobre las primeras veces

y no, no nos referimos

a la primera vez que fuiste a Baqueira Beret a esquiar

porque es probable que no hayas ido.

Tampoco estamos hablando

de la primera vez que te contrataron en un empleo sin experiencia

porque probablemente si eres joven, tampoco te haya pasado.

Aquí nos gusta la chicha, lo jugoso, el frote, el bombeo.

¿Cómo vivimos a día de hoy esta experiencia de la primera vez?

¿Existe cierta presión por perder la virginidad?

Una vez más, hemos decidido preguntar a nuestros seguidores.

Antes de pasar con el grueso de las respuestas,

me gustaría hacer un inciso para decir

que seguir pensando que la virginidad se pierde

en el momento en el que te pierden la mmm en el mmm queda "vintage"

porque sí, amigos, la gente LGTB existe

y no solo eso, sino que también folla.

Yo estoy flipando ahora mismo.

Vamos a ver qué opinan los chavales.

El 99 % de las personas que nos han respondido

coinciden en que la presión está ahí.

# La presión es real hasta la muerte. #

Y es muy fuerte lamentablemente.

Nos dice una chica:

"Tengo tan solo 14 años y ya empiezan las presiones por follar".

Es muy fuerte. ¿Qué es esto?

Nos dicen también:

Y un chico nos dice:

Pues yo desde aquí te digo que no te agobies, lo "problematik"...

# Tu "problematik", bebé. #

...es hacer cosas que no te apetece porque tus amigas ya lo han hecho,

tus amigos ya lo han hecho, madre mía, qué tarde voy,

qué agobio, no voy a encontrar el amor.

¡Mentira!

No te rayes porque tu felicidad no tiene que depender de follar

ni de encontrar el amor.

Tienes que encontrar el amor en ti misma, eso lo primero,

pero si quieres alguien que te haga mismos, va a llegar.

Conclusión, es igual de válido tanto hacerlo como no hacerlo,

pero en las dos decisiones, tenemos que ser conscientes

de que es verdaderamente lo que queremos

y no lo hacemos porque el resto nos dice que toca hacerlo.

Me despido tirando de refranero que a mí me gusta mucho.

¡Quiero mi bocadillo!

Bueno, pues primeras veces sexuales.

Yo voy a arrancar preguntándole a Sara

si te preguntan mucho por estas primeras veces

y cuáles son las dudas más habituales

en el entorno del sexo, Sara.

Pues preguntan muchísimo, muchísimo.

Por ejemplo, la primera,

que realmente qué es

haber perdido la virginidad.

Con esto hay mucho lío. Que qué se considera.

Se preguntan: "Si he practicado sexo oral,

¿soy virgen, no soy virgen?".

Ahora veremos ese término que hay que...

Hay que desestigmatizarlo claro porque tiene como...

Y reformularlo.

¿Por qué hablamos de pérdida?

O sea, quiero decir... Claro, ese es el primer problema.

En sí, la palabra "virginidad" es un término obsoleto

y que no engloba la pluralidad de la sexualidad

ni de las orientaciones,

pero es que además, le ponemos el verbo "perder"

cuando deberíamos hablar de ganar, ¿no?

Debería verse así, una experiencia más,

ganar una experiencia más, ¿no?

Y tenemos la idea de que al perder hablamos como si fuese algo

que tuviésemos que conservar o que tuviese un valor añadido.

Entonces bueno, ese es el primer error

y les genera mucha curiosidad y malestar, ¿no?

A mí me resulta también muy llamativo

que en el mismo aula, en una caja,

cuando ponemos la caja para que nos metan sus dudas,

aparece un papel en el que nos pregunta

que si es demasiado tarde

para haberse iniciado en las relaciones sexuales

con otras personas

y otro papel en el que nos preguntan si es demasiado pronto

por haberlo hecho, ¿no?

¡Guau! Entonces, al final, otra vez,

esta idea de que hay un momento en el que hacerlo,

pero que realmente no está claro cuándo, ¿no?

Y luego también, otra pregunta muy curiosa es si se nota,

si los demás lo pueden notar o las demás personas.

¡Guau!

Te dicen: "¿Se nota al andar, se me nota en la cara?".

"¿Cambia algo?".

¿Existe entonces un momento óptimo para hacerlo, Sara?

No.

Correcto. Cuando tú estés "ready" de la olla.

Me ha gustado mucho lo de desechar "perder la virginidad".

Yo propongo "ganar la 'follabilidad'".

"Ganar la 'follabilidad'". ¡Ay, Darío!

"¿Sabes que este 'finde' gané la follabilidad?".

(Risas)

"Me he sacado la 'follabilidad' este 'finde'".

Una medalla.

(PEDRO) Tengo un más 100.

(RIENDO) Claro, claro.

Primeras veces del "follisqueo", venga, ¿os animáis?

Sí, yo he tenido dos o sea que imagínate.

¿Dos primeras veces? Mmm.

Sí porque... ¿Cómo? ¿Perdona?

La segunda es consecuencia de la primera.

En la primera, me di cuenta cuando intenté la penetración

de que me debía circuncidar

porque mi primera vez fue como...

Pues no fue placentera evidentemente, ¿sabes?

En el momento en que metí picha,

dije: "Pero ¿no era a ella a quien le tenía que doler un montón?".

Porque me está cayendo un lagrimón, ¿sabes?

Porque no descapullaba bien

así que luego me tuve que circuncidar

y además como que tuve que esperar un año casi

a que me dieran cita para operarme y tal

porque era por la Seguridad Social

y luego, la segunda ya sí que fue pues lo ridícula que suele ser

porque tenía menos movimientos que un paquidermo,

pero... pero bueno, yo qué sé, ahí estuvo, en un callejón,

borracho además. Muy digno todo, muy digno.

¡Guau!

Qué planazo, tío.

Después de que nos invitara a beber en un chino

de una botella que tenía un lagarto dentro...

¡Ah, sí! (PEDRO) ¡Qué máquina!

...un tío de mi barrio que le llamaban Pedro el Rulas

que podría haber sido Peter Grifa tranquilamente.

Podemos poner a Peter Grifa.

La verdad que te digo, he probado ese...

(KAPO) Ese brebaje. -...ese jarabe

o como le podamos llamar porque si tiene un lagarto,

no es una bebida alcohólica.

Siempre hay un Pedro algo en algún sitio.

De hecho, Pedro LaDroga ganó su apellido,

o sea, ganó su nombre al matar a Pedro el Rulas.

Lo sé. Son como los reyes medievales.

A saber, ¿eh?

A saber. Seguro que vino después. ¿A qué edad fue esto, Kapo?

La primera fue a los 16 yo creo que largos ya

y la segunda había cumplido 18 no sé si hacía 5 días igual.

Y en vuestro caso, chicas, ¿alguien que quiera...?

A lo mejor decís: "No, no".

Pues mi primera vez fue con 16 años

y además me acuerdo que yo lo tenía muy en la cabeza

en plan: "Esto va a ser rollo peli, va a ser como superbonito,

va a estar todo perfecto".

Pues fue una puta mierda. Nada más acabar, dije: "¿Ya está?".

"O sea, ¿es esto?". Es esto, tía.

O sea, ¿cada vez que lo haga va a ser de esta manera?

Pues vaya puta mierda.

Yo que había visto que era como lo mejor del mundo,

que se disfrutaba un montón, me quedé con...

O sea, fue muy bonito.

"¿Quieres?". -"Sí".

"¿Tú también? Tú no sé cuántos. Vale, pues vamos a intentarlo".

Pero fue como un... Sí, pero no era "Titanic".

No era "Titanic", era como "pues bueno".

"¿Te ha gustado?". -"Sí".

-"¿A ti?". -"Bueno, también".

Sí, claro, además que se dice como que sí.

Vamos al burger.

Vamos a echarnos un McFlurry.

Vale, vale, vale.

Y en tu caso, ¿alguna experiencia?

No sé si lo quieres contar. -Sí, sí.

A ver, yo también fue con 16 años.

¡Hostia, en cuarto de la ESO, tía! Todo en cuarto de la ESO.

En cuarto de la ESO

es como que pitaron la hora de salida

y empecé a correr.

Todo el mundo me sacaba ventaja, pero metí el "sprint".

La verdad que fue genial, o sea, fue genial.

Yo mentí como de costumbre,

o sea, mi primer beso no sabía que era mi primer beso.

Mi primer... tampoco lo sabe. No lo va a saber nunca tampoco.

Eh... Yo nunca he ido...

No sé, no sentía que nadie tuviese el privilegio,

tampoco era una persona que me quisiese,

luego estuvimos tres años... Bueno, ahora va a saber quién es.

(Risas)

Tú solita.

Tú solita.

Marina, espectacular.

Espectacular.

Bueno, no pasa nada, no creo que lo vea.

Si no, "hola, tío, un besito".

(Risas)

Y la verdad que yo creo que si tienes confianza

y seguridad en ti mismo sobre todo...

Yo quería hablar también...

La mía fue buena no puedo contar, la verdad que fue muy buena.

También porque no me dolió ni nada del estilo.

A mí me ayudó muchísimo en la autoestima

y es una cosa que sí que quería hablar

porque cuando somos niñas,

a ver, las mujeres y los hombres siempre tendemos a gustar a la gente

como hemos ya hablado y una presión esa de...

Yo antes de cuarto de la ESO no le había gustado a nadie.

O sea, a mi novio que me cambió por un tazo y ya está, ¿sabes?

No había tenido más experiencias y yo estaba asustada.

Decía: "Joe, a ver si va a venir ahora un cromo o algo,

una peonza y...".

Entonces... La vida es esto, me van a cambiar

por unas patatas Deluxe. Sí, sí.

Desde eso, desde primero de la ESO, sexto de primaria, fue eso, ya está.

Entonces yo decía: "Joder, tío, a lo mejor es que tengo un problema"

y fue en cuarto de la ESO

como que ese paso me dio a quererme mucho más a mí misma,

a tener autoestima,

a entender que los cuerpos son diferentes.

Yo siempre he creído que tenía los pezones enormes

y yo tenía un complejo enorme y los tengo chiquitísimos.

Nunca he visto un pezón más pequeño que el mío.

Pero se te mete eso en la cabeza

y te impide hacer la primera relación sexual o lo que sea

y luego empiezas y ves que a la gente le gustas

y que por tener menos culo o más culo

o tener un cuerpo diferente, no dejas de gustar a la gente.

Yo creo que por ejemplo Sara...

He dado varias charlas de presión social y sexual

porque estuve un programa de ANAR en el instituto

e hicimos un juego que me parecía superparadigmático

para demostrar cómo es esto

porque separábamos a los chicos y a las chicas en un lado

y dijimos: "Chicos, dibujad a vuestra mujer perfecta".

"Chicas, dibujad a vuestro hombre perfecto".

Y dibujaban lo típico chica rubia, muchas curvas, mucho pecho, culo.

Las chicas, pelo rizado, moreno, ojos verdes y supercuadrado

y luego les preguntabas:

"¿Alguna vez te ha gustado un chico así?".

Todas te decían que no.

Porque realmente las personas idealizas no existen.

Y le preguntabas a un niño que decía: "Que tenga muchas tetas".

Estaba Roma Gallardo ahí.

Y luego le preguntabas a un niño con yo qué sé, 14 años

y la chica que le gustaba no tenía el cuerpo así.

¡Ay, mi niño!

Toma, por la cara, ¿eh? Sí, sí.

Cómo mola.

¿Por qué nunca dibujamos otro tipo de cuerpos?

Cuando se nos...

Siempre pensamos en eso

y eso nos echa para atrás en las relaciones sexuales

y otra cosa es que asumimos su sexualidad por su género

y nadie dijo nada, tío.

Con 14 años, les digo que las chicas tenéis que dibujar al chico

y los chicos a la chica y ninguno objetó

en plan: "¿Por qué no has dicho

que la gente que les guste las mujeres

dibujen a la mujer perfecta

y a las personas que les gusten los hombres..."?

Cuando se lo cuentas a los niños, dicen: "¡Hostia!".

Y de 30 personas, no me creo que las 30 sean heterosexuales.

Ya, ya, ya.

Entonces eso nos priva mucho a nivel sexual

y luego, el porno, también lo quería decir,

yo creo que es lo peor.

Ya que estamos tanto con la tecnología,

los niños superpequeños llegan al acceso de esto

y se creen el sexo es eso. Ya.

Y realmente, maltrata muchísimo a la mujer la industria del porno.

Entonces luego llegan a las relaciones sexuales

y tengo amigas que han tenido experiencias muy malas

de chicos que se piensan que están en una película porno.

Creo que hay que desestigmatizar todo eso

y animo a toda la gente que se sienta preparada

a dar el paso por mucho que te dé complejo no sé qué

porque te quieres mucho más a ti mismo

porque ves que gustas. Cualquier persona gusta.

Para gustos, colores, ¿no? Sí, sí, totalmente.

Hay un público para... Para todo el mundo.

Hay público para todo el mundo

Pedrito, yo te quería preguntar,

dicho lo cual ha comentado un poco Marina,

¿crees que hay diferencias entre hombres y mujeres

a la hora de afrontar estas primeras veces sexuales?

Hombre, sí, claro.

Sí, sobre todo,

como en la sociedad históricamente ha sido así de cutre,

pues sigue habiendo cosas del rollo,

pero bueno, joder, tiene un montón de razón

y yo creo que realmente, es más individual, ¿sabes?

Para cada persona es diferente,

no es que para hombres y mujeres sea...

Porque los hombres también...

Hay chavales con prejuicios

y con sus cosas, con su baja estima

porque se creen que no les van a gustar a las chiquillas.

Lo mismo que las chiquillas, ¿sabes?

Yo creo que es más individual

que un caso que sea de sexo, ¿sabes? Total.

Y toda la razón, ¿sabes?

Este es un punto superguapo

que claro, tú le dices a los chiquillos:

"Dibuja a la chica que te guste y al chico que te guste",

pero claro, de base, ninguno piensa tal y cual

y cuando se los dices, ellos hacen cuenta.

Es la explicación perfecta

de que hay que explicarle a los chiquillos las cosas bien

desde el principio,

no esperar a que los chicos tengan una determinada edad

que ya lo pueden entender que es lo que se suele decir, ¿no?

"A partir de esta edad, ya lo puede entender".

No, no, hay que entenderlo desde el principio

y hay que ir entrando desde el principio bien

y explicando las cosas bien.

No hay que esperar a que la gente tenga una edad

cuando ya tiene esos prejuicios y esas malas ideas en la cabeza

que ha ido adoptando de una sociedad superbásica

y... "heteropatriarcal" en este caso por ejemplo.

Sara. -Hola.

Tenías la vez pedida. Sí.

Y lo quería enlazar

con cómo repercute una vez traumática,

o sea, esta primera vez traumática para las personas.

Por enganchar con lo que nos ha dicho Marina

que me ha parecido una pasada.

Esta dinámica que cuenta se ve un montón, ¿no?

Y ha mencionado el porno que, al final,

el problema es cuando yo no he tenido esas primeras veces

y yo me estoy creando un mapa sobre cómo va a ser

con las películas que veo, lo que escucho al resto,

pues al final, el porno tiene un concepto muy limitado

de cómo es la relación, con un inicio, con un final,

con un tipo de cuerpos específico y una forma de hacerlo

que no engloba lo que es la sexualidad

y la interacción con otra persona en realidad, ¿no?

Entonces ahí es donde radica el problema.

Si es el único acceso al que tengo información,

al final, voy a terminar reproduciéndolo, ¿no?

No lo voy a ver como una ficción,

sino que voy a creer que en las relaciones sexuales,

hay cosas que hacer desde ahí

y luego te llegan muchas preguntas

porque otra de las preguntas que me dicen mucho es:

"Cómo le explico a mi pareja

que la práctica que estamos haciendo no la quiero hacer,

no me gusta, no me siento bien,

pero sin que sienta que no le quiero".

Muchas veces nos han vinculado que el sexo es una prueba de amor

o que ciertas cosas en el sexo son pruebas de amor, ¿no?

También por esta idea de perder.

Y respecto al trauma, claro, ahí nos metemos

a una consideración diferente a lo que estamos hablando

porque bueno, podemos tener veces desastrosas o más felices,

pero cuando hablamos de traumas es que codificamos un recuerdo

con una carga emocional muy, muy alta, ¿no?

Que al final, lo tenemos ahí,

que ciertos momentos nos lo recuerdan

y situaciones similares nos lo activan.

Lo que vamos a hacer es generar mecanismos defensivos

para no acercarnos, incluso evitar esa situación.

Cuando esto ocurre como bien dices, Inés, en una primera vez,

es decir, yo no tengo ningún otro marco de referencia,

de experiencias

para valorar que eso no es una forma individual,

pues es cuando puede ser todavía peor, ¿no?

Total. El trauma

tiene una consideración horrible en cualquier persona

y podemos generar un trauma

en cualquier momento de nuestra vida,

pero cuando es la primera vez, es que no tenemos ese marco.

Entonces ahí entramos a un trabajo terapéutico

en el que hay que coger ese recuerdo traumático,

señalarlo para poder darle otra narrativa

que nos permita individualizarlo,

o sea, no generalizar a otras opciones,

entender qué es lo que ocurrió, desculpabilizarnos también

porque ahí también emerge mucha culpa

sobre qué hice yo, qué no hice o por qué ocurrió

y puede generar que no queramos volver a realizar esa acción

porque al final, sentimos inconscientemente

que ponernos a esa situación va a ser peligroso.

Totalmente.

Sandra y Pedrito, nos tenemos que despedir de vosotros, cariños,

que vamos ya un poco pasados de tiempo.

Mala suerte. Mala suerte. (MARINA) ¡Adiós!

Mala suerte, desde luego. Muchas gracias, chicos.

Gracias por haber estado con nosotros.

(PEDRO) Adiós, familia.

Kilgore nos ha preparado también una buena mandanga

así que dale al "play".

(Música de tambores)

¿Nos quitamos ya la ropa?

¿Cómo?

La ropa, que si me la quito.

Sí, sí, claro.

(Canción "Torn between two lovers")

Espera, apaga la lámpara.

Si la apago, no vamos a ver nada.

Tú apágala, por favor.

Es que me da un poco de vergüenza.

Bueno, pues sin luz.

-Hemos salido a ver qué pasa. -¿Qué es eso?

# Una vez más nos vamos a drogar. # -¿Quién es?

# La vida pasa ante mí y la película es muy mala.

# ¡Ciencia ficción! # -¿Qué hacen aquí?

# ¡Nos vamos a drogar! #

(Risas)

Interesantes declaraciones, Darío.

Interesantes declaraciones.

Como siempre, a quién tenemos,

¡a la juventud del papo aquí con nosotros!

Él es Antonio Heredia, el madrileño, el original.

"The original one".

¡Ole ahí esa bandera de Zaragoza, del Pilar! ¡Muy bien!

¿Cómo estás, Antonio? "Bona tarda". Muy bien. ¿Y vosotros?

Muy bien, supercontentos de tenerte aquí un poquito

para este temazo,

que hemos traído temazos y discazos de primeras veces.

Y tenemos también a Blanca Ochoa. ¿Cómo estás Blanca?

¡Buenas! Estupendamente.

Bueno, venga, voy a empezar por ti mismamente,

no sé si tú alguna vez, Blanca, cariño,

has sentido presión grupal por hacer algo por primera vez,

ese primer cigarrito, esa primera copa,

esa primera "virginity".

Si, presión grupal creo que siempre ha habido,

pero sí que es verdad que si tienes un círculo sano

y te rodeas de tu gente a la que de verdad quieres,

creo que hay más presión social que no grupal.

Entonces, como que siempre he notado más social

en plan, ahora es la edad de los porritos, el cigarrillo,

pero luego, a la hora de la verdad, si no me apetece,

he estado en un contexto muy sano

que me ha dicho: "Si no le apetece, para adelante".

Antonio, en tu caso,

no sé si recuerdas alguna primera vez

que te dé un poco de vergüenza contar

y que ahora ya la puedas contar claro.

Pues creo que...

no sé, la primera vez que mentí como ha dicho Sara antes.

¡Ay, qué fuerte eso! ¿Cómo fue?

Pues nada, una compañera de clase

contó que su padre se había ido de viaje a Portugal

y entonces pues yo pensé: "Esta no puede ser más que yo"

y entonces yo dije que mi padre estaba de viaje en Nueva York.

Mentira por supuesto, pero así fue. ¡Guau!

¡Guau!

Antonio, ¿crees que hay cada vez más prisa

por hacer cosas de mayores a edades tempranas?

Sí, yo creo que sí,

pero bueno, básicamente, es porque creo que las redes sociales

también están influyendo mucho en esto

porque bueno, hay gente que...

como que cuentan sus experiencias siendo muy jóvenes

en temas que se consideran más de adultos,

entonces, pues luego, los niños efectivamente quieren imitarlas

y pues nada, pues eso sí, pero yo creo que en general sí.

También es porque se habla más de ello y hay más visibilidad.

Blanca, ¿crees que hay cosas

que depende de la madurez de cada quien

para hacer en un momento

o que todo debe ser a partir de los 16?

Como por ejemplo nos contaba Marina.

Seguimos tirando del hilo

y nos contaría que en cuarto de la ESO se fue a Sierra Leona

a ser ama de guerra. También fue mi primer viaje.

(Risas)

¿Crees que hay cosas que dependen de la madurez de la persona

o tienen que ser desde los 16 para arriba?

Sí, creo que lo cuantitativo, o sea, el número sigue siendo un número,

sí que creo que depende mucho

de la madurez propia e individual de cada uno.

Puedes seguir siendo un gilipollas con 16 que con 34

y lo vemos cada día.

Entonces sí que es verdad que tienes más presión social

en esas edades de 16, 18, en plan, te va tocando,

pero creo que siempre hay tiempo

y lo que tú decidas hacer con ese tiempo

y siempre con coco y ya está.

Oye, Blanca, algún salseo

que te hayas arrepentido de probar antes de tiempo, cari.

¿Yo de probar antes de tiempo?

No, creo que todo lo he hecho más o menos

cuando me ha dado la gana.

A mí los Fresquitos estos de...

Con cuatro o cinco años, le pillé un vicio.

La primera vez que dije: "¡Bua!".

¿Sabes? Te lo juro.

Para mí es antes de tiempo,

tanto azúcar a un niño no se lo puedes dar.

Yo pienso.

Antes de tiempo, la declaración de la renta

que no estamos nada preparados.

Blanca, ¿estás ya haciendo declaración de la renta?

Pero porque te toca a devolver, sinvergüenza,

porque quieres los 300 euros del Estado, que yo lo sé.

Antonio, ¿tú tienes alguna historia que digas tú:

"Madre mía, arrepentido de haber probado esto antes de tiempo"?

Mójate un poco.

Hombre, pues supongo

que la primera vez que bebí vodka del Mercadona de cuatro euros.

(Risas)

Knebep.

Haber escuchado a C. Tangana antes de tiempo.

No, no.

Por la camiseta.

Es broma No, hombre.

¿Qué le diríais, Blanca,

ya para terminar y ya me despido de vosotros

a vuestro yo de pequeña?

Eh...

¿A mi yo de pequeño?

Pues que siempre lo haga

con la persona que yo considero oportuna,

que no vaya con prisas,

que cierre la puerta con llave

y que...

siempre haga pis después de hacerlo.

Bueno, pues amén.

Oye, Antonio, Blanca, nos tenemos ya que despedir de vosotros.

Nos hemos puesto aquí a "rajotear" antes con un gusto

que ya sabéis, nos vamos a pasar a Twitch

de lo que nos gusta aquí el palique.

Muchísimas gracias por haber estado esta tarde aquí con nosotros

y nada, seguid experimentando primeras veces

con cabeza y todas estas cosas.

Vale. -A vosotros.

Vale, gracias, Antonio. Vale.

Vale. Hasta luego, chicos, gracias.

"OK". "Boomer" total.

Bueno,

yo no sé si esta misma pregunta la voy a volver a lanzar a la mesa,

si por ejemplo, Ale,

tú te arrepientes de haber probado algo antes de tiempo también.

Yo creo que a lo mejor fumar.

Me acuerdo que estaba con dos amigas y ellas ya fumaban...

Los pitilleros, ¿eh? ...con 14 años

y fue como: "Pero venga, pruébalo" y yo: "No, de verdad que no".

"Pero venga, hija, pruébalo que no te va a pasar nada".

No me pasó nada, pero llevo fumando desde los 14 años así que...

Algo pasó. Algo pasó.

¡Joder! Algo pasó, sí, sí.

Ahora hay que meterse la acupuntura, 100 000 cosas,

todo llenarse de parches. Sí, sí.

Toda la vaina.

¿Algún arrepentimiento así prematuro?

No, yo es que soy bastante cagadete. ¡Ay, mi niño!

Me arrepiento más de cosas que igual no he probado

o tardé mucho en probar

por eso, por miedo a socialmente hacer el ridículo

en una primera vez o así.

Yo creo que no hay nada...

A ver, claro, ojalá nunca hubiera empezado a fumar,

ojalá nunca me hubiera bebido

dos botellas de vodka barato en un día,

claro, hay muchas cosas que te arrepientes,

pero me arrepiento porque no es salubre,

pero no es un arrepentimiento de joder, qué mal lo he hecho.

Qué mal lo hice, claro. Es más yo creo de cagón.

De decir: "No me atrevo a esto".

No por presión social,

pero por presión social a la vez... Exacto, exacto.

...de no estar a la altura.

Bueno, mi primer cigarro podéis adivinar a qué edad fue.

A ver.

De verdad, o sea, ese año fue como el punto de inflexión en mi vida.

Fue el mejor año de mi vida, de verdad,

esa clase fue, o sea, todo era genial.

También descubrí que era bisexual ese año, no sé,

ese año se me abrieron las puertas del paraíso.

Yo me arrepiento de mi primer beso, pero por la persona.

El beso fue muy bonito, a mí me gustó un montón.

Ah, vale, no era gazpachero. Pero no había tío más "cani",

asqueroso, machista en mi barrio, o sea, no había.

O sea, una vergüenza de verdad. ¿Y cómo lo hiciste?

Nunca he dicho quién es. Bueno, ya sabemos quién es.

No porque yo acababa de jugar a las Nancy el año pasado,

las había guardado porque estaban anticuadas,

estaba con las Pinypon

y entonces me vino un colega de mi clase que ahora me cae fatal.

Hola, si estás viendo esto, te mando un besito

(Risas)

Me dijo: "A mi amigo me gustas". Y yo: "¡Uh!".

Que le gusto a alguien, espérate.

Me lo enseñó y dije: "Madre mía". -¿Qué es esto?

Y de pronto, como te dicen que le gustas,

te gusta a ti también.

No, no me gustaba. Vale.

Como llevaba dos años mintiendo, digo: "Es hora de dejar de mentir"

y dije: "A ver, como es el único que parece que tiene un...".

Bueno.

Y quedé con él en la puerta de mi puta casa

que mi madre me ha pillado liándome,

pero para haberme pillado todo el barrio.

Encima vino con la gorrita esta. Cuando dices niño, es chico.

Bueno, yo le sacaba un año.

Es que en fin, era un crío. Vale, un crío de niñato.

Con gorra. Crío de niñato, no literal.

Era un niñato, vamos, que yo le sacaba un año.

Vale. Con gorra,

la riñonera esta de Gucci falsa.

-El futuro sucesor de Pedro el Rulas.

Sí, sí, primo, yo creo que ahora se pasan droga entre ellos.

No lo entiendo. -(RIENDO) Se pasan droga.

Se pasan droga. El típico que iba como superadelantado.

El Tinder de los "dealers".

Me acuerdo una cosa que me arrepentí un montón,

me lié con él el 31 y el 1 se lió con otra.

¡Hala! Empezó y acabó bien el año.

Claro, también fue mi segunda decepción.

Dije... Segunda no.

A lo mejor, a esas alturas ya llevabas unas cuantas.

Yo lo recuerdo como un fracaso en la vida.

Liarme con ese tío fue un fracaso en la vida.

¡Guau! ¡Guau!

Fracasos, ¿eh? "LOL".

Y bueno, por dejarlo épicamente y voy a empezar por ti, Darío,

¿qué primeras veces te quedan por hacer?

¡Oh, Darío!

(Risas)

Morirme.

(Risas)

No lo he probado, me gustaría. Y además eso es "one shot", ¿eh?

Sí, sí. También te digo.

Ya puede ser buena, ¿eh? Ya puede ser.

Ya puede ser buena.

Imagínate si me ahogo en la bañera o algo, no, no, no.

Por todo lo alto. Por todo lo altísimo.

Torre Eiffel, allá voy.

¡Hala! ¡Toma!

Eh... Ale, primera vez que te quede por hacer.

Que me quede por hacer, pues hace no mucho cumplí dos

que era la de montar en globo... ¡Anda!

...y tirarme desde un paracaídas que era lo que necesitaba hacer,

pero si pudiese hacer... ¿Está guapo o qué?

Es lo mejor del mundo, sobre todo, lo del paracaídas fue vamos, brutal.

No lo cambiaría por nada. Que te tiras desde un avión.

Desde un avión. Vale.

-¿Con alguien? -Sí, iba alguien detrás de mí.

No tengo ni idea de ir sola. -Pregunto.

Con unas bolsas de Mercadona.

(Risas)

(KAPO) ¡Está guapísimo!

Hay gente que la primera vez se tira solo.

-No, no. -No se puede.

Yo creo que no se puede, creo que tienes que hacer un curso.

Dije: "Quiero tirarme sola, ¿qué hay que hacer?".

Y me dijeron que había que hacer un curso.

¿No tienes frentes abiertos de primeras veces?

Yo creo que...

Ser mamá, yo qué sé. ¡Uy, no!

Tener un piso... No me gustan los niños.

Yo creo que... Un perro, un poni, no sé.

Viajar por todo el mundo. Viajar.

Y tener una nutria.

Quieres tener una nutria. Es que suena muy raro,

pero siempre he querido tener una nutria.

¿Esos animalicos no tienen...? ¿Dónde la quieres tener?

-¿Dónde lo vas a meter?

Obviamente, lo habilitaría para que pudiese estar ahí.

¡Ah! Que tú quieres tu rancho en Colorado.

Sí y quiero una nutria, no sé por qué.

Vale, vale.

Kapo, ¿qué primeras veces te quedan por hacer a ti?

Muchas, conducir por ejemplo. ¡Anda!

A mis casi 30 años no tengo carné y no sé si lo tendré nunca, o sea...

Eh... Santo Cristo, chicos.

Volver a aprender a ir en bici, que eso es una cosa muy jodida

porque deje de ir en bici

por un hostión que me pegué de pequeño

y me quedé como trauma.

Lo que hemos hablado antes de los traumas.

Y ahora es lo típico que me da vergüenza a mis 30 años.

¡No sé ir en bici!

¿Sabes?

Y bueno, imagino, no sé, no lo he decidido aún,

pero la paternidad imagino que es la primera vez realmente importante

que me falta por cumplir.

Bueno. Alguna droga, ¿eh? Ojo con eso.

Alguna. Eso nunca se sabe.

Claro. Nunca se sabe.

Bueno, a ver. "A priori" no, pero...

Hasta el 9 de mayo no te quites el sayo.

Esto es así.

Marina, ¿tú?

Yo soy muy pequeña, me quedan muchas cosas,

me queda mi primera fiesta en una discoteca

porque yo cumplí 17. Es verdad, tía.

Me colé en la de mi barrio que es supercutre.

(KAPO) ¡Tengo 200 años! -Yo no he ido a Kapi,

que no sea la "light", de discoteca sin Covid, yo no he ido,

me queda mi primera buena fiesta real.

Festivales.

A un festival sí que he ido.

Pero me queda mi primera fiesta que es lo que más cercano tengo,

mi primera vez en coche, mi primera vez como abogada,

ojalá mi primera vez abriendo un bufete de abogados.

Para lo de la fiesta, hay una chica que se llama Alejandra Agulló

que es una productora de fiestas increíble.

(ALEJANDRA) Yo te ayudo.

(Risas)

Y también la primera vez que sea madre

y la que más ilusión me hace es la primera vez que me compre un piso

porque me lo quiero comprar. ¡Joder!

¿Con 18 años piensas en eso? Con 22 años, me quiero comprar uno.

Es mi sueño con 22 años comprarme un piso,

con 26, abrir el bufete. Pues échale papo.

(ALEJANDRA) ¡Ole! Con 22.

Aquí estamos los de 30 ahorrando peseta a peseta en la hucha.

Yo soy muy ahorradora. Pues eso está...

Estoy ahí...

Esto son cuatro años de Tiktok a tope y al piso.

Ojalá fuesen cuatro para comprarme una casa.

Bueno, no manejamos todavía

los importes que se trabajan en esa rede social,

pero seguro, os deseamos a cada uno que tengáis lo que queréis, Darío.

Claro que sí.

Bueno y dicho lo cual,

muchas gracias por habernos seguido en el programa.

Estamos en Twitch, Tiktok, Twitter, Instagram, Cabify,

no sé, en todo, ¿vale?

Genplayz@rtve.es

para tus dudas, consultas, comuniones, bodas, bautizos.

Tenemos una productora de festivales, lo que necesitéis.

Eventos Ale. -Aquí estoy.

Como dice nuestro queridísimo presidente del Gobierno,

se ve luz al final del túnel.

¡Próximo programa, mayoría de edad!

"Agur!".

¡Traca!

¡Adiós! ¡Chao! ¡Soy joven!

(Risas)