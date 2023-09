La mirada creativa a través del cine no solo existe en los grandes cineastas. El 71º Festival Internacional de Cine de San Sebastián acoge Salto del eje, un programa de creación cinematográfica con adolescentes impulsado por el Alto Comisionado contra la Pobreza Infaltil y en el que también participa RTVE Play. Este año, han participado cinco cortometrajes que han contado con las actrices Alba Flores, Susana Abaitua o Yune Nogueiras como embajadoras. La presentación de todos los proyectos y su making of se ha celebrado en el Cine Trueba de la ciudad donostiarra a la que han acudido todos los participantes y embajadores.

“Siento que es muy importante plasmar vidas apartadas, a las familias a las que no se suele mirar”, Carlos Gael López Viso uno de los jóvenes que han participado en Salto del Eje. “Tenía un tinte muy especial este proyecto y ahora que lo he vivido he visto que no me he equivocado”, comenta la actriz Alba Flores que no se lo pensó dos veces a la hora de participar en el proyecto. Del mismo modo, la actriz Susana Abaitua confiesa que se ha emocionado mucho con las historias que plasmaban los chicos y chicas. “Es admirable lo que han logrado”. Cinco proyectos llenos de “frescura, creatividad y ganas de comerse el mundo que tienen” que para el productor de cine Alexis Morante pone de manifiesto que, si se dan los medios adecuados a cualquier joven, su creatividad sale a flote.

Presentación 'Salto del Eje' en el 71º Festival de San Sebastián

¿Qué es Salto del Eje? Salto del Eje forma parte de la iniciativa Cultura que trasforma y cuenta también con la participación de la Federación Estatal de Coordinadoras de Festivales y Muestras de Cine y Contenidos Audiovisuales, Federación Pantalla, que aglutina a más de 180 festivales y muestras de cine. El objetivo es que los chicos y las chicas se convieran en sujetos creativos: deciden qué quieren contar y cómo contarlo. Durante todo el proceso, los jóvenes reciben formación práctica y teórica con profesionales del cine. Los cortometrajes resultantes son proyectados en festivales, muestras de cine y centros educativos y culturales. Salto del Eje Cortometraje Baztertuak (Los rechazados) Un grupo de niñas son rechazadas para jugar con sus compañeros, especialmente por un niño que actúa como cabecilla.... Ver ahora