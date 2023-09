Les disfuncions sexuals són més freqüents del que acostumem a pensar. Més de 3 milions de persones a Espanya sofreixen en silenci aquesta afecció i només el 10% acudeixen a la consulta del metge per trobar una solució. Molts no van per vergonya o perquè entenen que és una situació normal en complir anys. Però es tracta d'un fet que afecta més de la meitat dels homes d'entre 40 i 70 anys. Coneixem quines són les més freqüents.

Falta de desig, anorgàsmia, vaginisme i disparèunia La falta de desig sexual es considera la més comuna de les disfuncions sexuals femenines. Es tracta d'una "deficiència o absència de pensaments o fantasies eròtiques i de desig per a l'activitat sexual", la qual cosa origina una "marcada angoixa o dificultat" en els qui la pateixen. Diverses anàlisis han estimat que aquest problema afecta al voltant del 36% de la població femenina. En una entrevista al programa 'Noms Propis' de La 2, el bioquímic i divulgador científic, Pere Estupinyà, parla també de l'anorgàsmia. Explica que s'ha descobert que "existeix un percentatge de persones que no senten un plaer especial en experimentar un orgasme". Hi ha molts casos de dones que acudeixen a la sexòloga preocupades perquè no experimenten plaer, però sí una resposta fisiològica compatible amb l'orgasme com la pujada de la pressió sanguínia. Estupinyà creu que cada vegada s'entén millor la diversitat del comportament sexual. "No som tan homogenis i això es va investigant cada cop més" assegura. Tenir relacions sexuals amb penetració o actes tan quotidians com col·locar-se un tampó o fer-se una exploració ginecològica, són impossibles pel petit percentatge de dones que pateixen vaginisme. Aquesta és una altra de les disfuncions més freqüents que provoca que els músculs de la vagina es contreguin involuntàriament en resposta a la penetració. La disparèunia femenina pot semblar el mateix, però no ho és. Apareix normalment amb el coit tot i que hi ha dones que també tenen dolor abans o després de la penetració. Les molèsties poden ser de diferent intensitat: des d'una cremor o picor a un dolor fort, tallant i intens.