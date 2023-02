En les consultes mèdiques és un tema recurrent: “doctor, doctora, no tinc ganes de sexe i això em preocupa”. El ritme de vida estressant i la rutina formen un còctel perfecte per adormir el desig sexual, i a vegades, només de pensar-ho provoca més mandra que excitació.

Què cal fer, doncs, per despertar el desig i abocar-se al plaer? On es troba el punt d’activació? Segons afirmen els experts en sexologia, el plaer neix en el cervell. “Entendre la sexualitat és clau per estimular adequadament el cervell eròtic”, diu Elena Crespi, especialitzada en teràpia de parella, en una entrevista amb Ana Boadas a 'Mapes Mentals', programa disponible a RTVE Play Catalunya.

El plaer sexual comença per excitar la ment “El patriarcat ens ha educat a les dones per ser objecte de desig“ La ment connecta l’erotisme i no sempre arriba a la parella per art de màgia, s’ha de treballar i cuidar-la. “El patriarcat ens ha educat a les dones per ser objecte de desig i als homes, per ser-ne el subjecte”, argumenta Elena Crespi. La sexòloga Elena Crespi desmenteix alguns dels mites més extesos sobre el sexe. RTVE Catalunya Aquesta estructura social condiciona la forma en la qual es concep el sexe, de tal manera que existeixen molts mites al voltant. Per exemple, és una fal·làcia que dues persones que estan enamorades connectin sexualment o que els homes sempre tenen ganes i elles no. La ment és la part del cos que més s’ha d’excitar: la imaginació i la fantasia és important en tot moment. Però no només s’ha de parar atenció als impulsos que entrin pel cervell. També cal estimular la pell, perquè el contacte físic és prioritari. Segons la revista internacional Cortex - dedicada a l’estudi del sistema nerviós i al comportament- les zones del cos que més s’exciten en contacte pell amb pell són el coll, els llavis, els mugrons, el clatell i la part interna de les cuixes. Les dones són especialment sensibles a les carícies en aquestes parts del cos. Un altre dels grans mites és l'absència de desig sexual en la tercera edat. A qualsevol edat es pot despertar el plaer perquè no està lligat amb la vellesa o la joventut, sinó amb la ment i amb la pell.