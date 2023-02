El plaer sexual - Mapes Mentals | RTVE Catalunya

Quins vincles hi ha entre la salut emocional i el plaer sexual? Per què no es gaudeix sempre de les relacions sexuals? Si una parella ha perdut la màgia en la sexualitat, és a temps de recuperar-la? Quin paper juga la sexualitat a la tercera edat? Qui té més control sobre la sexualitat: les hormones o el cervell? Aquest capítol de ‘Mapes mentals’ compta amb la psicòloga experta en sexologia Elena Crespi, amb la doctora en educació Catherine L’Ecuyer i amb els psicòlegs Anna Freixas i Oriol Lugo. També explicarà la història d'una parella que ha redescobert el plaer sexual després dels 65 anys.