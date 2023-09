Noms Propis - Pere Estupinyà, bioquímic i divulgador

Anna Cler conversa amb el bioquímic i divulgador científic, Pere Estupinyà, al programa 'Noms Propis'. Nascut a Tortosa l'any 1974, ha donat voltes pel món des de ben jove. Va estudiar Química a la Universitat de Tarragona i després de treballar en un laboratori, es va adonar que el que li agradava era la divulgació. Ens explica com s’ho va fer per parlar amb Eduard Punset i aconseguir que li donés una oportunitat per treballar en el programa de TV “Redes”. Actualment, és director i presentador del programa “El cazador de cerebros” de La 2 on explica de manera planera, disciplines de les ciències aplicades per a tots els públics. També és autor de diversos i llibres i de l’obra de teatre `Ménage à trois’.