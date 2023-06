La prematura falta de deseo sexual en las mujeres: un desafío íntimo

La mayor parte de mujeres experimentan falta de deseo sexual en algún momento de sus vidas. Las fluctuaciones en la libido son parte de un proceso natural, pero factores fisiológicos y sociales provocan que muchas lo experimenten durante un periodo prolongado y a edades tempranas.

Un punto clave según las expertas es la falta de corresponsabilidad en la pareja . Cuando no hay un reparto equitativo en las tareas del hogar o la carga a la hora de atender a los pequeños de la casa, aparece lo que se conoce como “cabreo oculto” . “Nos impide de manera inconsciente querer ese rato de intimidad con la otra persona", nos cuenta Ingrid Pérez.

El estrés crónico, la presión laboral, la falta de tiempo y la precariedad no favorecen que las mujeres tengan ganas de mantener encuentros íntimos.

Embarazo y parto

Los cambios hormonales que se producen durante el embarazo y, especialmente, tras dar a luz, trastocan la vida sexual de la mayoría. "Después del parto se ha visto que un 89% de mujeres sufren alteraciones o una disfunción en la esfera sexual", nos cuenta Inma Bernal, fisioterapeuta de suelo pélvico.

Mantener relaciones durante los primeros trimestres del embarazo es beneficioso para mantener la elasticidad en la musculatura del suelo pélvico. Después del parto hay que esperar unas semanas antes de volver a tener las relaciones sexuales. Sin embargo, este periodo se suele alargar en muchos casos.

La bajada de estrógenos y la lactancia hacen que de forma natural no exista el deseo. Otros factores como el agotamiento también lo dificultan, pero es igualmente relevante el hecho de que “si la mujer no se siente cómoda en esos cambios de peso y no se siente deseada, puede haber complicaciones al retomar las relaciones sexuales”, nos confirma Inma Bernal.

Esta especialista insiste en que, a pesar de que se pierde sensibilidad cuando se da a luz e, incluso, persiste el dolor durante años, se puede solucionar con entrenamiento.