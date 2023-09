Carmen Machi: "A mí no me gusta la comedia"

Una de nuestras actrices más reconocidas, Carmen Machi, recibe hoy el Faro de Honor del Festival de Cine de Santander junto a uno de sus mejores tándems en la ficción, el actor Karra Elejalde. La pareja cinematográfica coincidió por primera vez en uno de los grandes del cine español, Ocho apellidos vascos. Ahora sus caminos se vuelven a reencontrar en La voz del sol.

Karra Elejalde y Carmen Machi, la pareja cinematográfica

Además de compartir rodaje, en La voz del sol, ambos van a ser galardonados con el Faro de Honor del Festival de Cine de Santander por su trayectoria cinematográfica. “Le quiero mucho, le admiro mucho más y recibir un premio con él me parece lo más. O sea, me emociona mucho. Estar con Karra supone que no sabes qué va a pasar. Es siempre es inesperado. Su vehemencia me enloquece de alegría y entonces mola mucho. Él es el ser más noble que he conocido en mi vida”, ha indicado en Mañana más.

Dos amigos que van a vivir un precioso momento en una ciudad muy importante para la actriz. “Mi madre santanderina y yo he vivido en Santander. Por lo que tengo un vínculo emocional muy importante y me hace muchísima ilusión este premio”, subraya.