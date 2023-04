El segundo invitado de la noche en ‘Las Tres Puertas’ puede que no sea un rostro muy conocido entre el público pero desde luego es una de las figuras indispensables del mundo de la interpretación en nuestro país. Luis San Narciso lleva décadas siendo uno de los directores de casting españoles más prestigiosos y a lo largo de su trayectoria ha trabajado con grandes nombres como Fernando Fernán Gómez, Julia Gutiérrez Caba o Juan Diego. De hecho, puede presumir de ser quien descubrió a Carmen Machi, Javier Cámara y Ana de Armas, entre otros.

“Yo era el ayudante de dirección en un teatro de Madrid y él estaba trabajando como acomodador mientras estudiaba Arte Dramático . Nos hicimos amigos, me invitó a su muestra de fin de curso y me quedé boquiabierto. ¡Era buenísimo! Ahora ya es genial, pero desde que empezó, ya era buenismo”, recuerda con una sonrisa.

Carmen Machi: abordada al salir del teatro

En el caso de Carmen Machi, quien visitó ‘Las Tres Puertas’ en la primera temporada, Luis San Narciso solo tiene palabras de elogio para ella. “Me parece que es una Meryl Streep española porque es absolutamente genial”, afirma después de explicar que la intérprete que más le gusta del mundo es la protagonista de ‘La casa de los espíritus’. ¿Cómo llegó a la artista que durante años dio vida a ‘Aída’ en televisión?

“Yo la vi en el Teatro de la Abadía envuelta en una bandera española haciendo una función de Ernesto Caballero y me quedé sobrecogido. Dije ‘esta tía…’”, rememora. “La esperé después y así, como tímido, le dije ‘soy tal, quería verte, ¿podrías venir a mi oficina?’ Y así fue, ahí empezamos. Empezamos a trabajar y tardé mucho en soltarla porque es una de las mejores cosas que me he encontrado. Carmen es una persona sensacional y es un placer trabajar con ella, pero no lo digo yo, lo dice todo el mundo”.