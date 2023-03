La tercera invitada en abrir ‘Las Tres Puertas’ junto a María Casado es Irene Villa. La periodista, escritora y conferenciante que sobrevivió a un atentado perpetrado por ETA en 1991, y por el cual perdió las dos piernas, muestra cómo es posible tener una vida plena y feliz tras sufrir una vivencia como esa. No obstante, su camino no ha sido fácil y desvela cuál es la complicación de salud que pudo haberle salido muy cara.

Una vida marcada por un coche bomba

Cuando tenía tan solo 12 años, Irene Villa vivió el hecho que marcaría su vida para siempre. Un coche bomba hizo explosión cuando iba camino al colegio junto a su madre, haciéndole perder las dos piernas y algunos dedos de la mano. “Mi madre pensó que me habían asesinado porque nadie sabía dónde estaba yo. Me llevaron a otro hospital y ella pensó ‘a mi hija directamente al tanatorio y nadie me lo dice’”.

Una vez se encontraron, fue ella la que le dijo unas palabras que marcaron la forma en que la invitada afrontaría lo venidero: “Cuando supo lo que me había pasado me dijo ‘hija, aquí hay que perdonar’. Bueno, me dio dos opciones: maldecir a los terroristas o elegir ‘que tu vida empieza hoy, elige. Y si tu vida empieza hoy el rencor es un lastre mucho mayor que unas piernas de titanio’ y dije ‘mamá, tienes razón, he nacido sin piernas y perdono para vivir’”.

No obstante, la reacción de su padre y su hermana no fue la misma porque en ellos “sí que entró esa rabia y ese rencor”. De hecho, Irene Villa reconoce que “todo el mundo se sorprende del perdón y creo que es por no haber dejado entrar al rencor. Una vez que el rencor entra, el odio y la rabia se instalan en tu corazón” y sentencia que “o perdonas o sufres”.