La segunda invitada de la noche en ‘Las Tres Puertas’ es Sara Baras. La gaditana hace un repaso de sus inicios en el mundo del baile, cuando se fue a Japón durante seis meses teniendo tan solo 17 años, y también explica lo que el flamenco significa para ella. En este recorrido biográfico en forma de conversación con María Casado, la artista también recala en uno de los episodios más tristes de su vida: el día de la muerte de su padre, un día en el que no suspendió la función que tenía prevista por una razón concreta.

Ante la pregunta de si ella se comunica con el baile, la bailaora no duda al responder: “Claro, es hablar con los pies. Es un lenguaje, el baile no es solo baile, el baile flamenco es baile y es música, no solamente dibujar, sino zapatear. Hay una parte que te comunicas con los músicos como un músico, y sin embargo con el baile, con los bailarines, también”. En esa relación tan especial con esta disciplina artística, Sara Baras admite haber roto muchos zapatos y “también algunos suelos, y esos los descuentan”, añade con humor.

Sara Baras es una de nuestras artistas más internacionales. Ha trabajado en todas partes del mundo y ha llevado su arte sobre las tablas a todo tipo de públicos. “El flamenco es un arte grande que tiene una técnica muy difícil, con mucha dificultad, pero que antepone el corazón , el sentimiento, a todo, y eso hace que no entienda de lenguaje, de pasaporte. No tiene fronteras, va directo al corazón. Y es verdad que yo me siento super orgullosa de ser flamenca ”, reflexiona con una sonrisa.

El día en que su padre murió y tuvo que salir a actuar

La pérdida de un ser querido es un trago durísimo para cualquiera, y Sara Baras reconoce que el día en que falleció su padre fue “el momento más duro de mi vida y de mi vida profesional. Él estaba muy malito y me decía ‘Sarita, prométeme que no vas a suspender’, pero nunca pensé que me iba a enfrentar a eso”.

El día en que el padre de la artista murió, Sara Baras se encontraba en Gijón “con un público maravilloso. ‘Alma’, el espectáculo, se lo dediqué a mi padre. Era un enamorado de los boleros, cada canción me recordaba… habíamos elegido las canciones con él”, rememora.

No obstante, hay cierto tono de pesar en su voz cuando María Casado le pregunta si se pudo despedir bien de él. “Es que crees que no… Sinceramente, yo creo que no me hubiera ido”, confiesa. “Sé que he heredado de él que soy muy responsable, que el trabajo es el trabajo, y que cuando hay un teatro esperándote lleno, lo tienes que hacer. Pero eso, a cambio de no verlo nunca más… no sé”, reflexiona.

Sara Baras también habla sobre su experiencia al frente de su propia compañía de baile y de la razón por la que decidió, al igual que Carmen Amaya en su día, salir a bailar con pantalones, algo que en aquellos años solo estaba reservado para los hombres.