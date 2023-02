El precio del éxito de Inés Hernand

‘Las Tres Puertas’ regresa a la parrilla de La2 tras una semana de parón debido a la gala de elección de la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife que se llevó a cabo el pasado miércoles 15 de febrero. En el sexto programa de entrevistas conducido por María Casado nos visitan Ramón J. Márquez ‘Ramoncín’, Antonio Najarro e Inés Hernand. Es precisamente esta última quien se ha abierto completamente ante la audiencia del programa y ha confesado cuál es el precio que tiene que pagar por el éxito profesional del que está disfrutando.

La voz de la generación Z

El rostro de Inés Hernand es de sobras conocido por los jóvenes y espectadores de Playz, la plataforma de contenidos de RTVE destinada a las nuevas generaciones. La comunicadora, que es abogada de formación, ha conseguido conectar con los jóvenes y sacar a la palestra aquellos temas que más les preocupan como el acceso a la vivienda, la salud mental o poder trabajar de lo que les gusta.

“Yo creo que la conexión con la audiencia y el público se hace desde la verdad y hay perfiles que me pueden resultar intergeneracionales, puedes ser tú [en referencia a María Casado], puede ser Ignatius,… No es cuestión de edad, es una cuestión de no creerse más que nadie y cuando tú te diriges a una audiencia desde el ‘oye, yo he venido aquí a aprender, a escucharte, a darte espacio y a ponerme a tu lado, no enfrente de ti’, es cuando se producen esas conexiones. No es que yo lo haya hecho aposta, sino que he tenido la posibilidad de hacer y conducir ese formato, no lo he provocado”, comenta sobre la fluidez con la que llega a este público.

Y es que Inés Hernand sabe lo que nuestros jóvenes quieren y necesitan, y eso la ha llevado a ser una de sus representantes en los medios. “Sí que es cierto que estamos haciendo un programa y cosas que dan espacio a esos 5 millones de jóvenes de entre 15 y 25 años que también necesitan, y que son ciudadanos, y no son ciudadanos de segunda, y necesitan desde luego tener un espacio”, afirma.