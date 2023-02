Javier Castillo, más conocido como Poty, se suma a la familia de personajes entrevistados en ‘Las Tres Puertas’, programa presentado y dirigido por María Casado que hoy emite la quinta entrega de su segunda temporada, en la que también participan la cantante Pastora Soler y la psicóloga Patrícia Ramírez. Entre las cosas más sorprendentes que relata el bailarín, están su pasado como militar y la tragedia que marcó su nacimiento: llegó al mundo el mismo día en que murió su hermano.

"Voy a intentar contártelo rápido y sin emocionarme", comienza diciendo el bailarín después de afirmar que "la naturaleza es caprichosa". Cuenta Poty que la comadrona que estaba asistiendo en el parto lo agarró, le dio unas palmadas y le dijo: “Pepita, aquí tienes al Quitapenas de la casa”. Aquellas palabras marcaron el rol que aquel niño jugaría en el seno familiar tras la tragedia ocurrida. De hecho, su madre ni siquiera pudo ir al entierro de su hermano porque estaba recuperándose del parto. "No pude ir a llorar a tu hermano al cementerio porque te estaba pariendo a ti", le recuerda su madre.

Poty, militar antes que bailarín

Otro dato bastante desconocido de la biografía de Poty es que, antes de dedicarse a bailar, fue militar. Concretamente paracaidista. Y todo por un anuncio de televisión en el que el ejército hacía un llamado a los jóvenes españoles para que se alistaran para aprender a saltar desde las alturas. Se apuntó a un curso de paracaidismo y a partir de ahí se alistó en el banderín de enganche de Santander, en la brigada paracaidista. Su primer salto nocturno fue en la playa de Portugal y afirma que aquello le impactó sobremanera: "El miedo existe".

Estando en el cuartel, Poty llamó a casa para hablar con su madre y ella le contó que un grupo de extranjeros habían llegado a Torrelavega para montar una academia de baile. "Apúntame", le pidió Poty sin ser consciente de que aquella decisión cambiaría su vida para siempre. No obstante, a los inicios de su andadura con el baile, los pronósticos no eran nada buenos porque, tal y como él cuenta, le dijeron que no tenía futuro.

La forma física de Poty fue algo que le benefició en esta nueva disciplina. Se trasladó a Madrid para cursar ballet clásico en el conservatorio, un trayecto de siete años que él completó en dos. Llegó a formar parte de la Compañía Nacional de Danza, donde estuvo ocho años, aunque cuando desarrolló su carrera como coreógrafo fue estando de excedencia de dicha institución. Allí recibió su primera propuesta para coreografiar a la selección nacional de rítmica en un espectáculo de tango. Las españolas ganaron aquel Campeonato del Mundo celebrado en Atenas en 1993. A partir de ahí, Poty empezó a trabajar en televisión y décadas después es uno de los rostros asociados al baile más populares y queridos de nuestro país.