La segunda temporada de ‘Las Tres Puertas’ llega a su noveno programa y recibe a tres invitados que mantienen una estrecha amistad los unos con los otros. Comenzamos hablando con Marta Sánchez, seguimos con Vicky Martín Berrocal y terminamos con Kike Sarasola. Tres perfiles distintos con tres historias dignas de ser contadas. En el caso de la cantante de grandes éxitos como ‘Desesperada’ o ‘Soy yo’, se abre en cuanto a su vida profesional y personal, y revela la curiosa manía obsesiva que tiene cuando duerme en hoteles.

Una popularidad con la que convivir

Desde que Marta Sánchez entró a formar parte de Olé Olé, sustituyendo a Vicky Larraz, su rostro se convirtió en uno de los más populares del país. Ella asegura que ya estaba preparada para la fama y que lo vivió de una forma natural. Eso sí, nadie dijo que fuese fácil: “No te digo que no hubiera cosas que me chocaran. La fama siempre es un poco difícil de digerir al principio, asociarte a ella. Me abrumaba un poco tanta popularidad y la etiqueta esa de sex-symbol”.

Cuando María Casado le pregunta si sintió presión en aquel entonces, la artista admite que no pero que “en cierto momento me sentí un poco demasiado juzgada en cada cosa que hacía .En cada entrevista se sacaba un titular, y hay veces que los he dado, tengo que reconócelo, mal que me pese”, acaba admitiendo entre risas. Sin embargo, el balance es positivo y tras 37 años de carrera afirma rotunda que “no tengo intención ninguna de abandonar el puesto. Hay veces que me estoy maquillando y me miro y digo ‘Jo, hija mía, aún estás aquí alisándote el pelo y poniéndote la pestaña”, algo que sigue haciendo con gusto.

Marta Sánchez entiende que la gente sienta curiosidad por saber cómo es de cerca, en su día a día, aunque también explica que “a veces no te gusta contar muchas cosas, te gusta guardártelas para ti. Entonces ya es como que eres antipática o eres reservada. Yo creo que siempre me he dado mucho y he contado cosas de mí, incluso demasiadas”.