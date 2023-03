¿Qué dice el torero Roca Rey sobre los antitaurinos?

En 'Las tres puertas’ hay cabida para invitados relacionados con todos los ámbitos aunque hasta hoy no ha habido ningún torero que se haya sentado a charlar con María Casado. El primero en hacerlo es Andrés Roca Rey, el diestro de origen peruano que ha logrado hacerse un hueco en el mundo del toreo a nivel mundial. Afirma que su forma de relajarse es ponerse ante un toro y, aunque sabe que su profesión despierta polémica por la cantidad de detractores que tiene, defiende que se siga manteniendo esta tradición. Además, tiene claro lo que piensa sobre los antitaurinos.

@@MEDIA[6829862.v]

Sin nervios ante el toro

Un torero se juega la vida cada vez que sale al ruedo y Roca Rey es muy consciente de ello. “Es verdad que el miedo a la muerte, a que te pueda coger un toro, es superior a cualquier miedo en este mundo. Siempre el miedo a la muerte va creciendo porque vas consiguiendo más cosas, eres más consciente de lo que va pasando en el camino, de los compañeros que quizá se han ido de este mundo, y la verdad es que poco a poco se va poniendo más duro” reflexiona y añade “pero es verdad que al mismo tiempo vas a prendiendo más y se va poniendo más bonito”.

De hecho, torear es una actividad que le ha ayudado no solo a superar su timidez sino a relajarse, por increíble que parezca: “Yo era un poco tímido y lo que me gustaba del toreo era que yo en la plaza estaba con esa entrega absoluta; expresarme como yo quería, no tenía que respetar a nadie ni tenía que guardar un silencio ni tenía que estar un poco… tapado. Al contrario, en la plaza podía hacer una locura, expresarme con el toro o las vacas como yo quería. Me venía bien, me relajaba, me sentía tranquilo después de torear. Era y siempre será la forma más bonita de expresarme”.