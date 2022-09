De padres cubanos y nacida en Madrid, en 1983 Vicky Larraz pasó a formar parte de la historia del pop en español con el grupo Olé Olé como su vocalista principal. La banda tuvo muchísimo a principios de la década de los años 80 con canciones tan míticas de la época como "No controles" o "Voy a mil". Alcanzada la fama, dos años más tarde Larraz abandonó el grupo musical para iniciar us carrera en solitario. No le fue nada mal: en 1987 fue la representante española en el Festival OTI de la Canción de la Canción Iberoamericana con "Bravo samurai", un tema que le dio la medalla de bronce en el certamen. Cantante, presentadora y querida por miles de seguidores (tiene 60 000 en su cuenta de Instagram), la cantane anuncia, a su pesar, que se aleja de los focos y pone punto y final a su carrera musical: "Este año me despido de la música", asegura.

Vicky Larraz abandona los escenarios para siempre Vicky Larraz es una leyenda viva del pop español. Así que no podía faltar a la gran cita: el estreno de Malinche, el nuevo musical producido por Nacho Cano, a quien la cantante le ha dedicado unas bonitas palabras en el estreno: "Nacho es parte de la historia. Nos llamaban los hijos de Mecano. Nos apadrinó y nos dio a Olé Olé "No controles". Siempre que hay un especial de Mecano no me lo pierdo", declara. Durante su paso por el estreno del musical Vicky Larraz ha recordado sus inicios en la música en una década marcada por la Movida madrileña: "Fue toda una época en la que todos éramos muy jóvenes y estábamos entrando en la música", cuenta. En aquel entonces la industria musical estaba en pleno auge en España y los talentos se juntaban para crear proyectos: "No nos damos cuenta ahora, pero ya quisiéramos tener ese apoyo que se daba a la música entonces", dice. 03.56 min La Aventura del Saber. Actuación de Vicky Larraz. Llévatelo todo Y sin esperarlo, Vicky Larraz confiesa: "Este año me despido de la música. Es un ciclo que termino porque tengo otros proyectos en televisión", cuenta. En esos proyectos estará a nivel musical, pero deja los escenarios atrás: "Vivo un momento de paz interior y estoy muy orgullosa de mi grupo", asegura. Agradecida por todas las oportunidades que ha tenido a lo largo de los últimos años, Vicky Larraz no se arrepiente de esta decisión, como nunca se ha arrepentido de las que ha tomado a lo largo de la vida: "De cada cosa aprendemos y de los errores más", dice. Se queda con lo bueno que Olé Olé le dio en los años 80: "Me he rodeado de gente maravillosa que me han ayudado en el camino. Desde gente que ha estado ahí desde hace décadas, como Nacho Cano, hasta amigos nuevos y gente joven", zanja. De hecho, el grupo volvió a reunirse en 2016 con los miembros de la formación original y lanzaron la canción Solo promesas bajo el nombre de Ole'Star. 04.53 min La Aventura del Saber. Vicky Larraz. Llévatelo todo