Fofito se retira de los escenarios para siempre por este motivo

Bueno, vamos a ver, yo, cuando tengo un invitado,

normalmente empiezo el programa diciendo 'hola, qué tal'.

En tu caso,

en el caso de hoy, tendría que decir 'cómo están ustedes'.

Yo te contestaría que '¡muy bien'!

Y tú, ¿cómo me lo preguntarías a mí? Para tomar nota.

Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted?

Muy bien. Muchas gracias.

Fofito. El último de los payasos de la tele.

Aquí, en Conversatorios en Casa de América.

(Música)

Bueno, acabamos de ver, Fofito,

el último spot que has grabado con el chupete,

que es una institución que cuida la comunicación infantil;

luego te preguntaré sobre ello,

porque es un poco tu vuelta.

Cuando te escuchamos,

además de esos mensajes que nos transmites,

lo primero que vemos es a un payaso.

A mí, cuando me preguntan 'oye, tú, ¿que eres?'

Yo soy periodista.

¿Tú dices 'yo soy un payaso'?

Yo diría que soy un payaso que da buenos consejos;

que hay que esperar a la vacuna

y que, antes de que llegue la vacuna, sonriamos todos.

'Sonriamos todos', eso, muchas veces, no es fácil.

No es fácil, parécete a Fofito. ¿Para dar buenos consejos?

Claro. De hecho, contaba tu padre

uno de los momentos más duros de su carrera,

que es el día que tuvo que ir a un funeral por la mañana

y hacer por la tarde su espectáculo.

Sí, eso ocurrió con... aquí, en Madrid,

en el Teatro Monumental,

enterramos a su tío y, saliendo del cementerio,

tuvimos que subirnos al escenario.

Estuvimos los cuatro llorando y haciendo reír.

Eso es duro. Muy difícil.

Mucho más duro que... mucho más duro que esto que estamos viviendo,

que también tiene que ser... también tiene que ser duro,

porque supongo que la crisis del Covid también se está notando...

También se está notando mucho

y vamos perdiendo familiares poco a poco. Y eso duele.

Eso duele un montón.

Nos vamos a quedar con tu consejo,

con ese consejo del spot del chupete.

Te decía que lo primero que vemos es un payaso.

Esto de ser payaso, ¿tiene términos connotativos?

¿Tú vas diciendo por ahí, tú, Alfonso Aragón, ¿qué eres? ¿Payaso?

Esa es tu profesión.

Sí. Muchas veces, cuando me para la Guardia Civil

o en el aeropuerto, 'sí, soy Fofito', dicen 'pues sí, es verdad'.

Sin maquillaje, pero es Fofito. Pasa, anda.

El último de los payasos de la tele, de alguna manera.

Cuéntanos, bueno, el último, empatado con otros dos,

pero cuéntanos el comienzo de esta saga

que comenzó en la posguerra con tu padre.

Comenzó... Gabi y Fofó.

Después, mucho más tarde, se agregó Miliki.

Después llevaron a Miliki a Cuba, porque ya estaba en edad militar

y para que no le cogiera la mili aquí se marcharon en el año 49 a Cuba,

hicieron una película... otra, en México.

Y ahí se quedaron en televisión durante nueve años.

O sea, que, realmente, los payasos, que comenzaron aquí, en Madrid,

en el circo Price,

cuando se consolidaron fue en América.

Sí.

¿Se fueron con todas sus familias? ¿con tu madre...?

Todos. Poco a poco fueron llevando a mi madre, a mis hermanas...

Primero fueron ellos, a ver qué funcionaba,

si funcionaba o no funcionaba.

Y, al año de estar funcionando,

llegó un señor y dice 'eso que hacéis en el circo,

¿lo podáis hacer en televisión todos los días?'

Y dijeron mi familia 'sí'.

¿Pero con pasodoble, con música, con canciones?

Y dijeron que sí.

Fue el primer contrato que se firmó con Gaby, Fofó y Miliki.

En los años 40.

Los años 40.

En el momento en el que naces... Nací en el 49.

Pero ya naces... No, no, ...

mi firma no estaba en ese contrato.

Bueno, no, no, claro.

Pero lo que te quiero decir es que naces en...

casi casi en el escenario.

Con meses, ya, con un año, salías a la escena.

Ya mi padre me preparó una canción.

La cantaba sentado en el suelo del plató

y cogía a su hijo

y le cantaba la canción de Fofito es un niñito,

que fue un éxito en Cuba.

Fofito es un niñito. ¿Sabes qué decía la canción?

#Con la peculiaridad que siempre su naricita

#muy coloradita

#Todos los demás niñitos se ríen siempre de él,

#porque su naricita

#muy coloradita

#¿Qué será? ¿Qué no será?

#Lo de su nariz.

#Fofito contento está viéndolos reír, ja, ja

#Fofito no lo dice, mala cosa solo es

#que quiere ser payaso,

#Como su papá lo es.

Ahí ya anticipaba algo, que Fofito quería ser payaso.

¿De pequeño ya querías ser payaso?

Ya yo quería ser payaso,

porque date cuenta que hemos viajado mucho

y mis juguetes en los vestuarios eran una concertina, un violín...

Un saxofón... varios instrumentos, y, entonces, en lo que ellos actuaban,

pues yo intentaba... afinar todos esos instrumentos

y aprenderlos a tocar.

Porque lo que sí hemos visto con los payasos de la tele es

que, además de ser payasos, sois instrumentistas, es decir,

que tocáis varios instrumentos cada uno.

Sí... Emilio... Milikito terminó su carrera

de concertista de orquesta,

mi hermano, el pequeño, Rodi, es concertista de guitarra clásica.

Todos hemos tenido un instrumento siempre en nuestras manos.

Y con esos instrumentos, que eran vuestros juguetes,

desde Cuba, que era el destino original en América,

empezasteis a viajar por toda América. ¿Dónde?

¿En qué países estuvisteis y qué es lo que hicisteis en cada país?

Para hacértelo cortito... No me lo hagas cortito. No, cuéntame,

Te lo hago cortito, porque es muy largo, es muy largo.

Muy largo. Desde Canadá

hasta Buenos Aires

todo eso lo ha hecho la familia Aragón,

en televisión, y, si no en televisión,

hemos hecho bolos en Estados Unidos

para la americana, también.

O sea, que depende de dónde nos tocaba.

Si había que ir a Alemania,

aprendía las cuatro palabras en alemán

y las soltabas.

El cómo están ustedes en alemán. Cómo están ustedes en alemán.

(Lo dice en alemán)

Te preguntaría en todos los idiomas, en suahili.

Pero en qué lugares de América habéis vivido.

¿Más tiempo?

Yo creo que la base se formó en Chicago.

Y mi padre viajaba por todo Estados Unidos.

Y allí estuvimos cinco años

con una nevada como la que acaba de caer aquí.

Yo no quería ir al colegio o no podía ir al colegio,

porque cada vez que salía de la puerta de mi casa, me caía.

Digo 'hoy no voy, mamá'.

Con una nevada 'de' la que acaba de caer por aquí, con esas botas...

Con estas puedo esquiar, pero con los otros, no.

Claro, claro. Sí, sí. Sí, sí.

O sea, que viviste en Estados Unidos. Muchos años.

Muchos años.

Y lo recorrí con mi padre y con mis tíos,

desde Nueva York hasta California, todo.

Y tu padre, en algún momento, cuando tú le dijiste

'oye, yo también quiero ser payaso', ¿qué te dijo?

Me dijo 'primero, termina los estudios.

Termina los estudios musicales.

Yo hablo con mis hermanos y te meto en el grupo;

y así fue. Que fueseis un cuarteto.

¿Perdona? Ya fuisteis un cuarteto.

Y ya fuimos un cuarteto.

Debutamos en San Juan de Puerto Rico. En el 65.

Ya éramos cuatro.

¿Notáis que el humor en América es muy parecido al de España?

¿O el humor es universal? El amor cambia mucho,

depende de donde estés.

Por ejemplo, el americano se ríe de una forma.

El italiano se ríe de otra...

Aquí mismo, en España, trabajando con mi tío Gaby,

y trabajando en Galicia,

yo le decía 'tío, no hay reacción, no aplauden'.

Y el decía 'tranquilo, que esto no es Andalucía,

que meten la mano enseguida.

'Verás como al final de terminar el número te aplauden'.

Terminábamos el número musical y aplaudían.

Me decía '¿ves?'

El gallego se comporta de una forma. El catalán, de otra;

el andaluz, de otra... Dice 'todo el que haya trabajado en España

puede trabajar en el resto del mundo'.

Eso es bonito.

Porque España tiene todas las particularidades.

Todos los... los receptores para poder hacer reír.

Porque vosotros, supongo,

que los gags y las actuaciones cambiarían

en función del país en el que estabais

o... o más o menos seguís...

Había un margen de improvisación, que siempre dejábamos

y que gustaba

y esto que gusta pues, pum, se dejaba.

Y una actuación nuestra que duraba media hora,

había veces que duraba hora y cuarto hora y veinte,

porque improvisaban, improvisaban.

Y más si había público que entendiese de música,

mejor todavía.

Y después, los viajes hasta casa, que eran muchos kilómetros.

Claro, ¿a ti cuál era el número que más te gustaba?

¿De lo que hacíamos nosotros? De lo que hacías tú, incluso.

El que hacía mi padre, que es muy difícil.

Yo se lo estoy copiando ahora.

Es tocar dos concertinas. Una en cada mano.

Y es dificilísimo.

Tengo mi playback, como el que usaba mi padre,

y le sigo, pero... ¡qué va!

Le daba una vuelta al aparato y al principio dije 'son nuevas,

no tienen la misma caída que tiene la de mi padre'.

Pero, vamos, me voy haciendo a ella y ese es el número que me encanta.

¿Y el número más celebrado por la gente, por el público?

El número más celebrado...

yo creo que cuando Miliki y Fofó tocaban los dos con una sola guitarra

Uno iba haciendo la melodía y el otro iba haciendo los bajos.

Y gustaba. Era una cosa que, antes de terminar,

la gente ya estaba levantando la ovación.

Era muy impresionante.

Bueno, entonces, triunfáis en América,

en todos los países de América,

por lo que nos cuentas,

y en determinado momento decidís volver a España.

Volver a España, porque ya Gabi, Fofó, Miliki querían comprar algo,

tener algo en su tierra. Una casita.

Después de tantos años por América...

y el primero que viajó fue Miliki

y se compró un piso,

Gabi se compró otro después.

Después vino mi padre y se compró otro

y así nos fuimos mudando.

Nos acercamos a Televisión Española.

Habíamos dejado ocho programas grabados

y nos dijeron 'no marcharos,

que se está hablando de vosotros ahora,

si queréis continuar la serie,

se dice en Televisión Española'.

Y así hemos seguido

desde el año 70 al 85.

O sea, quince años.

Los sábados por la tarde era. ¿Eh?

¿Los sábados por la tarde?

Unas veces fueron los sábados por la tarde.

Otras veces fueron los jueves.

Otras veces fue a diario, porque lo pidió la familia, dicen.

Los niños se aprenden las canciones según se las vayan machacando.

El Don Pepito, la Gallina...

Y entonces los niños,

hubo una temporada de cerca de tres meses

que salíamos a diario.

Y ¿cómo os las arregláis para hacer un programa diario?

Un programa de humor, no es un programa de actualidad,

que es la actualidad la que te ayuda de alguna manera.

Date cuenta que mi padre, mis tíos, tenían baúles y baúles llenos

de todo lo que habían hecho en América.

Y lo único que tenían que hacer así, tirar, y decir 'vamos a hacer esto'.

Y vamos a hacer esto, ya lo tenían ahí

y no tenían ni que escribir guiones.

Muchos años de televisión.

¿Qué recuerdas de esos tiempos tú?

¿Yo? Para mí eran...

Cuando ellos hacían eso en televisión, eran mis juguetes;

yo andaba por los estudios.

Mi primo de Emilio.

No tenían piano en casa.

Miliki se lo llevaba,

porque en todos los estudios de Buenos Aires

había un piano,

y Milikito, mientras nosotros estábamos actuando,

Milikito estaba aprendiendo a tocar el piano

y fue muy bonito.

Fue una época muy bonita.

Todos los días. Todos los días.

Aprendiendo de vuestros mayores. Claro.

¿Y cómo empezaste a llevar la fama? Porque, claro, supongo que,

cuando en Televisión Española empiezas a tener un programa diario,

la gente os empieza a reconocer por la calle,

ya no eres Alfonso Aragón, sino que eres Fofito.

Y ya no eres tú, sino eres el rol que desempeñas dentro del grupo.

En televisión. ¿Eso cómo se lleva?

Pues mira, a veces muy mal, porque, estando en una tienda,

llega a una madre y dice: "Mira, ahí está Fofito".

Hicieron todas las madres con los niños Brrruummm.

Le dije a mi mujer:

"Cómprame una camisa verde, otra beige y otra azul. Te espero"

Y vinieron los guardias de la tienda.

Y me bajaron hasta el ascensor hasta el coche.

Te espero en el coche. No podía salir.

Otra cosa, que es... estás comiendo,

estás comiendo una gamba o una chuleta,

Te dicen: "Perdone que le moleste, pero, ya veo que está comiendo,

pero ¿me daría un autógrafo para mi hija?"

O para mi nieto.

Te quedas mirando así a la señora, con las manos llenas de...

y dices 'sí, señora, ahora mismo'.

Te limpias las manos. Coges el bolígrafo.

Haces el autógrafo.

Y sigues comiendo y cuando vas a comer,

la comida ya está fría.

Eso pasa.

(Hablan los dos a la vez)

Eso es, es parte... de ser conocidillo, no famoso.

Conocidillo, bueno.

En los años 80, fuisteis muy famosos.

Y ahí empieza a llegar el relevo generacional,

porque los padres, tu padre, tu tío, ya empiezan a acercarse a una edad...

de jubilación.

Ya tienen su piso, ya han trabajado toda su vida...

Y empezáis ya a dar la cara, ya, y a tener un papel predominante.

La segunda generación. Ahora, al faltar papá,

pues entró Milikito para seguir siendo un cuarteto.

Milikito decidió hacer programas de noche.

Y entonces entró mi hermano Rodi.

Y cuando ya se terminó la temporada del 85,

ya dejamos de hacer televisión.

Porque es que televisión quema un montón.

No solamente levantarte por la mañana.

Yo vivía en Villaviciosa de Odón

Y grababa en Antena 3. Me tenía que ir con el taxi,

y mi hermana me decía '¿llegas a ensayar?'

'Me queda media hora'.

Ensaya tú y la canto yo. Y así lo hacíamos.

Tuvimos un programa en otros canales.

Y funcionaron muy bien.

La televisión,...

¿cómo se trabaja en familia?

¿En familia? Bien

Porque las broncas vienen después, en el vestuario.

Explícame eso. Explícamelo.

No se discute de ninguna forma delante de un técnico

o delante de una maquilladora, de una peluquera.

No, no, no, se termina, llegas enfadado, y si se te pasa,

que se me ha ido la olla.

Porque no se te va a llamar.

No, es que tú me has dicho... Shsss...

Baja la voz que nadie se tiene por qué enterar.

Y así ha sido toda la vida.

Hablando, calmándose...

Y rectificando cosas que se pueden arreglar.

Sí, bueno, el dicho de que en familia las cosas,

los trapos se lavan en casa, ¿no?

Los trapos sucios se lavan en casa,

pero sí que es cierto que la familia tiene otra peculiaridad,

que es que esos son los miembros que hay,

no puede haber cambios.

Con lo cual, es una dificultad añadida.

¿Por qué te crees que eché yo a mi suegra de casa?

No entraba dentro dela familia.

Tiene lógica, se lo explicaste así, lo entendió,

Se lo expliqué así.

Lo entendió bien, ¿no?

Hace unos meses teníamos aquí a Les Luthiers.

Encantadores. Yo les conocí en Argentina.

Sé que fallecieron un par de ellos.

Y todavía continúan con el nombre.

Y me parecen unos músicos extraordinarios

y unas bellísimas personas.

Todos, todos.

Y además de ser buenos instrumentistas

y de ser brillantes... Eso sí, no son familia,

pero sí que notas que un grupo que llega a los 40 años

en algún momento tiene que hacer un relevo generacional.

Que es lo... que es lo que están haciendo.

Muchas veces, no es fácil.

¿En vuestro caso fue fácil, fue orgánico?

Sí, porque cada uno vivíamos con nuestras familias

en distintos puntos de España,

pero les Luthiers se cogían un mes al año

y cada uno no se sabía dónde iba.

Uno se iba a la India.

El otro se iba a tal sitio,

el otro a Japón,

y durante ese mes no se veían para nada.

Cuando terminaba el mes se juntaban a ensayar otra vez cosas nuevas

que habían traído de aparatos musicales. Por ahí.

Y se ponían a ensayar y hacían un nuevo espectáculo.

Un mes para oxigenarse.

Vosotros vivís en puntos diferentes.

En puntos diferentes. De casa de Gabi a casa de Fofó había 60 km.

De casa de Miliki a mi casa había otros 60 km.

O sea, que no nos veíamos.

Y entonces hay un determinado momento, a finales de los 80,

en el que los payasos de la tele dejan de salir en la tele.

¿Y qué pasa ahí?

Pues que se rompe, digamos, la familia,

quedamos Rodi y yo.

Actuando en el circo.

Más tarde, Rodi se separa

para hacer el programa Sorpresa sorpresa.

Y yo ya tenía a mi hija preparada.

Mi hija ha hecho cabaré tres años, ha hecho la obra de Diez negritos.

Ha estado muy liada.

Y empezó como coro con nosotros.

Hasta que ya le dije 'tienes que pasar adelante',

como hacía mi tío Gaby, como hacía mi hermano.

Y así lo hace.

Y así está. Y además lo disfruta.

Supongo que tuviste un tiempo más tranquilo,

un tiempo de no hacer circo,

y ahora habéis vuelto,

dentro de las circunstancias en las que estamos.

Las cosas que hay ahora que dices 'confinados',

el circo ya iba a saltar a una siguiente plaza,

le llamaron y le dijeron 'no traiga usted el circo,

que está confinado'.

A lo mejor, la semana que viene le podemos dar el permiso,

pero no está muy claro. Estamos en la espera.

Es que nos digan sí o no.

En cualquier caso, estando... estéis donde estéis,

tú siempre sigues con tu mismo espíritu

de contagiar la felicidad,

que es el que nos...

el que nos muestras en el spot de la institución El chupete.

Sí, sí, sí. Siempre hay que estar.

Yo creo que uno de lo que más me costó,

de los anuncios que he hecho,

yo he hecho muchos anuncios,

era el de poner la cara triste y alegre,

y a mí no me encajaba.

Hasta que lo logré, y salió un anuncio muy bonito.

Sí, sí, sí, sí.

Y ahora que habéis vuelto al circo,

¿notas en que el humor ha cambiado las generaciones nuevas, los niños,

que no se criaron como vuestra generación

o como la mía,

¿tienen otro sentido del humor o otra forma de ver las cosas?

Sí, el niño está hoy en día más preparado.

El niño está hoy jugando con la PlayStation.

El niño ya ha visto mucho periódico, ha leído mucho,

y le gusta participar dentro del mundo del circo,

y te dice 'Fofito, ten cuidado,

que Mónica te va a mojar con el cubo de agua'

y te lo dice así y además se ríe.

Pero es verdad. El niño está mucho más, más...

más preparado para la vida moderna. Más atento a los estímulos, ¿no?

Es el reto de hacer reír a una generación digital.

¿Y la vida en el circo ha cambiado?

Sí. Mucho. Mi padre, mi tío, iban carromato,

y hoy en día se viajan en caravana, donde tienen ducha, tienen sauna,

tienen cocina.

Tienen calefacción...

y antes, no; antes era un carromato y ahí te arrimabas y ahí dormías.

Y al siguiente pueblo.

Ha cambiado mucho.

¿Y el circo, todo el circo es una familia en sí mismo

o algo de alguna manera, una célula?

¿Que no se relaciona

con los diferentes lugares a los que va?

El empresario va cambiando, si puede, casi todos los años,

distintos números.

Y entonces te puedes encontrar

pues como ahora, que hemos dejado de trabajar,

pero había portugueses, había italianos

españoles, mexicanos...

Todo eso, vas haciendo una familia a diario.

Y te invitan a comer a sus casas

y te invitan a comer sus platos típicos de allí

y es una gran familia.

El otro día fue el cumpleaños del chico que llevaba el cañón.

Y digo 'el circo está de fiesta, porque hoy Bruno cumple años'.

Cogió el cañón, se lo giró para él, hizo así al público y dice 'soy yo'.

Estaba de cachondeo.

Y después nos invitó a todos a pizza.

O sea, sigue siendo una gran familia.

Bueno, esto es lo que nos cuenta Fofito

y una vez que Fofito se quita la nariz

y se quita el bombín

y se quita los zapatones

y se quita esta camisa de punto roja,

no sé cómo llamáis, cómo lo llamáis.

Sí, camiseta.

Se queda Alfonso Aragón. ¿Y cómo es Alfonso Aragón?

Pues vestido, usa calzoncillos, pantalones vaqueros...

Lo de los calzoncillos es positivo, usarlos.

Jersey, y algún abrigo que otro, y ve la vida de otra forma.

¿Cómo la ve?

Hombre, me duele.

Me duele.

Lo que estamos pasando no es justo.

Mira la nieve.

Y el Covid, justo, porque antes decías,

Hay una fiebre no sé dónde y hacía mi familia brruummm.

Se iban a otro el país.

Seguían trabajando.

Pero ¿dónde vas ahora? Si está todo el mundo igual.

Argentina está lo mismo, Venezuela está lo mismo.

Tienes que quedarte y esperar.

Y comerte los pocos ahorros que tienes.

Claro, Alfonso Aragón es una persona que sufre

y, por tanto, entiende perfectamente a todos los demás.

Esa es la forma de conectar también con el humor.

Fofito se nos está terminando esta media hora que ha pasado,

ha pasado volando,

con estas historias que nos has contado del circo.

Sí que me gustaría hacerte un triplete final.

Tres preguntas para, de alguna manera, conocerte mejor.

¿Cuál es el libro que más te ha marcado?

El libro que más me ha gustado.

Vargas LLosa.

Es uno de los libros que son tres tomos.

Yo no sabía que eran tres tomos.

Me los bebí en una noche.

Vargas Llosa, ¿y la persona que más te ha marcado?

La persona que más me ha marcado.

Como persona, como compañero, mi padre.

Siempre me dijo:

"La vida tiene dos caminos, el bueno y el malo.

Tú, elige; el bueno, te saldrá todo bien.

El malo, siempre hay trampa, hay guarrería,

y lo vas a pasar muy mal".

Y esos fueron todos los consejos que me dio mi padre.

Y así, aquí estoy.

¿Y la palabra que te definiría?

La palabra que me definiría... La palabra más tuya.

A mí es que, desde que nací,

mi madre le preguntó a la comadrona '¿es niña o niño?'

Y le dijo: "Ha tenido usted un payaso".

Sí; desde entonces, Fofito, Fofito, y Fofito ha sido mi nombre.

Le costaría a la comadrona sacarte con bombín y con zapatones.

No. Pero al verme salir y tener a mi padre al lado,

dice 'toma, tiene a su payaso'.

Bueno, y tenemos delante aún al último de los payasos de la tele,

que ya está en una edad ya de la que ha reunido experiencia

durante décadas.

¿Cómo te gustaría a ti ser recordado?

Como uno de los que cantaban la canción que cantaba mi padre,

el Don Pepito, La gallina Turuleta, El auto nuevo...

Sí, me gustaría ser recordado con esas canciones.

Esas canciones que siguen siendo recordadas.

Siempre son las que me piden.

Y que nuestros hijos siguen cantando y siguen aprendiendo.

Y mis nietos.

Hola, don Pepito, Hola, don José. Eso es.

Y mis nietos van al colegio y se les ponen.

Dicen: "Otra vez el abuelo".

La maestra se queda...

Ese sí, ese es el abuelo.

Y vuelven a poner otro disco y vuelven a poner otro de Fofito.

Y dicen: "Otra vez el abuelo".

Fofito. Dime.

Payaso. Sí. A mucha honra.

Maestro, maestro, maestro de los payasos.

Gracias por estar en estos Conversatorios en Casa de América

y hasta una próxima ocasión.

Gracias.

Y a ustedes les esperamos aquí, la próxima semana,

en el mismo lugar, el mismo día y a la misma hora,

seguiremos conversando.

(Música)