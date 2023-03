Las mujeres detrás de 'Saber y ganar'.

‘Saber y ganar’ cuenta con pruebas de todo tipo en las que habitualmente se destaca la figura de mujeres ilustres que, por desgracia, no tienen todo el reconocimiento social que merecerían. Esta semana, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, el espacio presentado por Jordi Hurtado está destinando todos los programas a repasar los nombres de algunas de las féminas más destacadas de la historia en lo que hemos denominado como la Semana de la Mujer.

Lo que muchos no saben es que ‘Saber y ganar', concurso que lleva en antena 26 años, cuenta con un equipo mayoritariamente femenino tras las cámaras. Guion, dirección, realización, coordinación de invitados, redes sociales… todos estos departamentos están integrados por mujeres, en muchos casos siendo ellas las principales figuras de cada sección. ¡Conocemos a las mujeres que hacen posible ‘Saber y ganar’!

Los rostros femeninos de ‘Saber y ganar’: Pilar Vázquez y Elisenda Roca

Es imposible pensar en ‘Saber y ganar’ y no asociarlo al rostro de Jordi Hurtado. Ahora bien, el presentador lleva años compartiendo pantalla con una compañera que se ha convertido en aliada para los concursantes ya que es la responsable de ofrecer las pistas de algunas de las pruebas. Hablamos de la incombustible Pilar Vázquez, una veterana del equipo que nunca pierde la sonrisa y que fue un fichaje directo de Sergi Schaaff, con quien trabajó en otros de sus programas como 'El tiempo es oro' o 'Si lo sé no vengo'. Lo que muchos no saben es que Pilar comenzó su andadura en 'Saber y ganar' como guionista antes de pasar a hacer pantalla y convertirse en uno de los rostros conocidos del espacio.

Pilar Vázquez en 'Saber y ganar' Pilar Vázquez en 'Saber y ganar' cropper

Hace casi dos años, otra mujer conocida por el público entró a formar parte del concurso en sustitución de Juanjo Cardenal, la voz de ‘Saber y ganar’. Se trata de Elisenda Roca, mítica presentadora a quien ahora escuchamos como narradora de preguntas, una tarea nada sencilla que realiza con disfrute en su pequeña ‘zona acondicionada’ para ello.