Máximo Huerta: ¿Se arrepiente de haber entrado en política?

Máximo Huerta se sienta a charlar con María Casado en el séptimo programa de ‘Las Tres Puertas’, un espacio de charlas relajadas con invitados de excepción. El presentador, que lleva un tiempo apartado de la vida urbanita para cuidar de su madre, quien padece demencia, se ha abierto en canal con su colega y ha reflexionado no solo sobre su papel como cuidador sino por su faceta como ministro. ¿Se arrepiente de haber entrado en política? Él mismo lo desvela.

Máximo Huerta como ministro

Máximo Huerta se dio a conocer como periodista, una profesión que ha desempeñado durante años en diversos espacios televisivos. Pero la sorpresa la dio cuando se dio a conocer que ocuparía la cartera en el Ministerio de Cultura y Deporte en el año 2018, un cargo que desempeñó durante siete días antes de su dimisión. ¿Se arrepiente de aquella aventura? “Me parecía que era una empresa bonita, la de la cultura y el deporte. Entré por eso, me gustaba” explica antes de añadir que “a lo mejor tenía razón mi madre cuando me dijo ‘¿de verdad has dicho que sí?’”. No obstante, asegura que “no me arrepiento porque arrepentirse es un sentimiento católico que no me ayuda. Yo lo he hecho, lo he vivido como otras cosas”.

A sus palabras, María Casado ha añadido la pregunta de si ya se ha repuesto de aquel trabajo fallido y Huerta ha respondido claramente que “yo creo que no me repondré nunca del todo” y que, haciendo un símil con las fracturas y heridas que ha sufrido en su cuerpo, “las cicatrices están para recordártelo. Cuando hace frío escuecen y a mí me escuece esa”.