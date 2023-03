El séptimo programa de ‘Las Tres Puertas’ recibe en el plató a Nina, Máximo Huerta y Toni Nadal para charlar de forma cercana e íntima con María Casado. El tío del campeón del mundo en tenis, Rafa Nadal, ha demostrado ser, además de buen entrenador, buen conversador. No solo ha compartido algunas de las lecciones de vida que aplica en el deporte sino que ha hablado sobre su sobrino, desvelando también las palabras clave que le dijo en la final de Wimbledon 2008.

De hecho, Toni Nadal tiene fama de ser bastante duro en su labor a lo que él responde rotundo con un “Lo soy”. Acto seguido añade: “Cuando mi sobrino era joven, toda la vida entendí que a lo que aspirábamos era difícil pero mi sobrino quería llegar a lo más alto posible. Toca prepararse para esa dificultad. No creo en la dureza como un fin, creo en la dureza como medio”. Y ha sido muy claro con un ejemplo práctico: “Si le escondo la realidad a mi sobrino o si le hago creer que Federer tenía menos talento que él, probablemente él no habría trabajado con el mismo tesón”.

Toni Nadal es una de las personas responsables del éxito de Rafa Nadal a pesar de que él no quiere colgarse esa medalla. El entrenador reflexiona sobre cómo se llega a ser número uno y destaca que la actitud es una pieza clave: “Con actitud puedes conseguir ser mejor en lo que haces. evidentemente no todo el mundo puede conseguir ser un número 1 .(…) Nosotros tenemos en la academia a muchos jóvenes que están intentando alcanzar su sueño, muchos no lo van a conseguir. Uno lo intenta y pasa el gusto intentándolo, después ya veremos cómo sale pero lo importante es el proceso más que el resultado final. Esto es lo que da valor a tu vida. Número uno no pueden ser todos pero mejores tenistas, sí”.

Lo que ocurrió en la final de Wimbledon 2008

Toni Nadal insiste en afirmar que su sobrino Rafa es una persona completamente normal. “Muchas veces la gente me ha dicho ‘tu sobrino es muy humilde’ y yo digo ‘mi sobrino es un tipo muy normal, se sabe normal’. Para que alguien se sienta especial se tiene que dar una condición indispensable y es que sea idiota. Mi sobrino sabe que hace una cosa muy bien que es jugar al tenis. ¿Cuántas actividades hay en el mundo? Muchas. A mi sobrino se le da bien una”.

El entrenador también ha querido rememorar una escena en la final de Wimbledon 2008 cuando Rafa Nadal iba perdiendo contra Federer. En un receso debido a la lluvia en el que se encontraron en el vestuario, Toni quiso infundirle ánimos al jugador pero la sorpresa se la llevó él al escuchar a Rafa Nadal decirle las siguientes palabras: “Tranquilo, que yo no voy a perder. A lo mejor Federer me va a ganar pero yo no voy a fallar, yo no voy a perder. Y si Federer me gana, el año que viene voy a volver a estar aquí y voy a ganar”. Unas palabras dignas de un campeón como Rafa Nadal.