La llegada de El tren de las 3:10 al catálogo de RTVE Play ha rescatado la figura de Elmore Leonard. La película se basa en Three-Ten to Yuma, un relato breve que el escritor publicó en marzo de 1953 en la revista Dime Western Magazine. La primera vez que se llevó al cine fue en 1977 y cinco décadas después llegó la segunda versión, más actualizada y moderna.

Leonard ganó 90 dólares con Three-Ten to Yuma, pero su caché y su fama subieron cuando su agente cerró un acuerdo con Columbia Pictures para hacer la película. 3:10 to Yuma llegó a los cines con Glenn Ford y Van Heflin como protagonistas y recibió excelentes críticas. Hoy está considerada un clásico imprescindible y figura en el Registro Nacional de Películas de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. La versión que se estrenó en 2007, El tren de las 3:10, tiene como protagonistas a Russell Crowe y Christian Bale.

Elmore Leonard, al cine

El éxito no se trasladó a toda su obra. Su representante, viendo que los gustos cambiaban y la pasión por las historias de vaqueros disminuía, le animó a cambiar de género. Entonces escribió The Big Bounce, la historia de un joven ladrón llamado Jack Ryan que no gustó ni a las editoriales ni a los productores de Hollywood. Aun así, se llevó al cine con Ryan O'Neal como protagonista, pero fue un fracaso. A Elmore Leonard tampoco le gustó y dijo que era "la segunda peor película jamás realizada". La primera, sorprendentemente, es la versión que se hizo en 2004 con Owen Wilson y Morgan Freeman.

Han sido muchas, muchísimas, las veces que los textos de Elmore Leonard se han convertido en películas y series de televisión, aunque no todas con el mismo éxito. Entre las películas hay que destacar El embajador, 52 Pick-up, Toque, Disparo mortal, Get Shorty, un romance muy peligroso y Jackie Brown, una de las mejores cintas de Quentin Tarantino.