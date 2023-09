A Juan Carlos Pajares lo hemos visto crecer, vital y profesionalmente en esta pasarela. Año tras año, colección a colección, ha ido dando pequeños pasos, pero todos certeros. Su negocio va viento en popa, conquistando nuevos mercados, dentro y fuera de España. Además, lleva varias temporadas poniendo en valor la artesanía de su tierra, Castilla-La Mancha, apostando por artesanos y oficios que corren el riesgo de desaparecer. En esta colección ha mezclado, con acierto, sus prendas con las piezas que le han hecho estos maestros de las manos: cerámica, vidrio soplado, bordado y croché, estampados ecológicos hechos a mano y fijados en un horno que se llama clave... En su propuesta conviven diseños rompedores con otros que llevan ese poso cultural e histórico, pequeñas obras de arte para llevar sobre la piel. "Este vestido se ha tardado en hacer 25 días, trabajando unas doce horas al día en él", dice orgulloso, sujetando en la mano un vestido mini que mezcla distintas técnicas: deshilado, vainica, cuajado y bordado.

Y hay más. Otro vestido, tintado/desteñido, tiene las copas del escote hechas en cerámica. Y oros lucen monedas de cerámica que suben del escote hasta el cuello, aportando un bonito contraste de texturas. Hay prendas que salen de un telar centenario con todos los códigos del siglo XXI y corpiños 'dosmileros' que se cruzan en la pasarela con tops que llevan un bordado tradicional de su tierra. En algunos looks se mezclan piezas más técnicas con otras completamente artesanales: un trech como una minifalda que tejida en bastidor.

Para lograr piezas como esta, Pajares coge el coche, busca a los artesanos, los convence para que colaboren con él, a veces entrando como aprendiz en sus talleres... "Hay gente joven, poca, pero la hay. Pero la mayoría son mayores y, por desgracia, están en riesgo de de desaparecer". Una pena cuando ves lo que logran juntos: como las dos flores que rematan el escote de un vestido blanco, hechas en un bastidor girable para lograr las formas deseadas. Son pura belleza y aportan un plus potente al vestido.

El estreno de Andrew Pocrid

Tras la entrega del premio a la mejor colección y a la mejor modelo, que ha ido a parar a Julia Pacha, hemos visto el desfile de Andrew Pocrid, Su colección es fruto de muchas noches de insomnio, y por eso ha utilizado tanto tono negro en sus prendas. "Nome representa nada pero sí hace referencia a esos momentos que me llevaron al insomno" dice. En contraste, golpes de luz, en platas y todas las tonalidades del morado, desde los malvas a los lilas.

Desfile de Andrew Pocrid, colección SS24 EFE

Sus vestidos son de infarto, solo para cuerpos perfectos, y llevan tantas aberturas, ventanas y cortes que dejan casi todo el protagonismo a la piel. Hay guiños setenteros, con vestidos tipo Halston, y otros ochenteros, con vestidos de hombros grandes muy marcados y cuellos altos, como los que llevaban las divas disco, desde Grace Jones a Jerry Hall. "Siempre uso animal print y esta vez lo potencio con el uso de los cristales de Swarovski". En esta colección tan especial hay una pequeña parte de moda masculina. "Siempre he dicho que no quería hacerla, pero he querido retarme y los trajes y el esmoquin hablan el mismo lenguaje que las piezas de mujer".