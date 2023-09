Llegó casi en silencio a MBFW Madrid en febrero de 2023, pero la que lió en la pasarela todavía se recuerda. Pero lejos de instalarse en la comodidad de la pasarela madrileña, Álvaro Calafat ha decidido ir por su cuenta: es un verso suelto de la moda española y eso se tiene que notar. Su segundo desfile en Madrid ha sido lo mejor que hemos visto en mucho tiempo. Y eso que dicen de él que es un joven talento de la moda, pero se quedan cortos. Este malagueño tiene mucho talento, conoce muy bien el oficio y todo lo hace bien: ya sea una chaqueta o conectar con una generación que vive y siente la moda de una forma distinta. Estamos en 2023, aunque algunos se empeñen en vivir en el pasado. El pasado es historia, lo único que existe es el presente, y el presente de Álvaro es digno de aplauso. "Esta colección nace a partir de unas formas que, bajo mi punto de vista, no son buenas ni para crecer como industria de la moda ni para crecer como marca España", revela. "Estoy en contra de ser políticamente correcto, del miedo a la cancelación, de no poder ser yo mismo".

Los códigos de Álvaro Calafat

Sus prendas hablan, cantan, gritan, protestan. A lo largo de toda la conversación no se pronuncian palabras como femenino, masculino, género, hombre, mujer...Su universo creativo está va más allá, sin dejar de ser real. Aquí no hay postureo. En la colección mezcla códigos muy diferentes y logra que todos convivan. Códigos de la estética de la mafia, códigos de la sastrería, de la corsetería, del movimiento queer, del cine... "Por eso decidí crear como una familia que representase el respeto que hay que tener en la gente". Los looks de la colección son como personajes de una historia de gánsteres, en la que hay mujeres fatales y sicarios que entre ellos se llevan mal, pero si tocas a uno de los míos... responderé".