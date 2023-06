"Esto me da muchísima alegría. Estoy súper contenta", dice Teresa Helbig desde Barcelona, donde RTVE la sorprende comiendo con familia y amigos. "Es un subidón, porque se pone en valor mi esfuerzo y todo lo que llevo haciendo, que nunca ha sido moda, siempre ha sido artesanía", añade muy emocionada. Lejos de allí, en Madrid, se había reunido el jurado del Premio Nacional de Diseño de Moda y por unanimidad han decidido que este año el galardón tenía que ser para ella "por una larga trayectoria caracterizada por su impulso innovador y la calidad artística de su trabajo a partir de sus orígenes en la empresa familiar", dicen en un comunicado.

La catalana es una de las diseñadoras más respetadas, aclamadas y premiadas de la moda española, un referente moderno y una de las creadoras con mayor proyección internacional. Tiene el talento suficiente para figuar entre los grandes nombres de la moda y esa rebeldía necesaria para renovar, cambiar y actualizar la alta costura y de la sastrería. En 2022 celebró su 25º aniversario en la moda con la colección, Once Upon in Los Angeles, un homenaje a sus recuerdos, a los de esa niña que creció creyendo que vivía en el Hollywood de Barcelona. "Me pasaba el día viendo películas, y es ahí cuando despierta en mí esa pasión por las actrices, los vestidos, los pelos que llevaban, las casas...", contaba a RTVE.

Teresa Helbig trabaja cada prenda con manos artesanas, siguiendo la costura AP

La lista de los premiados Helbig es la quinta mujer que gana este premio, instaurado en 2009. En estos 14 años se ha entregado a creadores tan destacados como Manuel Pertegaz, Paco Rabanne, Elio Berhanyer, Manolo Blahnik, Amaya Arzuaga, Josep Font, Sybilla, David Delfín, Ágatha Ruiz de la Prada, Miguel Adrover, Adolfo Domínguez, Ana Locking, Antonio Alvarado y Ángel Schlesser. En España se conceden varios premios de moda. Además de este están los Premios Nacionales de la Industria de la Moda, a cuya entrega siempre acude la reina Letizia. Otro de los más relevantes es el que da la revista Vogue, el ahora llamado Vogue Fashion Fund, que en su última edición reconoció la labor de Paula Cánovas del Vas. Desfile de Teresa Helbig EFE