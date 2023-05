No hay otro evento en el mundo que genere tanta expectación. No hay evento en el mundo que reciba más críticas y genere más polémicas. La gala del MET (Metropolitan Museum of Nueva York) es la gran cita del año, y no solo para el mundo de la moda. El primer lunes de mayo está marcado con rojo en los calendarios de la gente importante y nadie dice que no a la invitación de Anna Wintour, la jefa máxima de Vogue América. Este evento se celebra para recaudar fondos para el museo y para promocionar la exposición que se inaugura tras la gala, en esta ocasión centrada en la figura de Karl Lagerfeld y el estilo 'Karl' es la temática de la gala.

La cita comenzó a celebrarse en 1948, y al principio la organizaban Vogue y Harper´s Bazaar, por turnos. Pero desde mediados de los 90 se encarga solo Vogue y Anna Wintour ha sido la gran impulsora, siempre rodeada de los mejores asesores y con la gran ayuda de Harold Koda y Andrew Bolton, que ejercen de comisarios en las exposiciones.

¿Cómo es el estilo Karl? El káiser de la moda tenía su propio uniforme: traje negro, camisa blanca con cuello alto y corbata fina en negro. Además, llevaba el pelo recogido en una coleta con un lazo negro. Un look copiado, versionado, reinterpretado, customizado y declinado hasta la saciedad, tanto por sus admiradores como por diseñadores de todo el mundo, que ven en su figura una inagotable fuente de inspiración. El alemán adoraba a Penélope Cruz y, a través de ella, hemos sabido que estaban muy unidos por una estrecha amistad y por la admiración que sentían uno por el otro. Por ello, la actriz española (es embajadora de la casa Chanel por decisión de Lagerfeld), es una de las anfitrionas de esta gala.