Penélope Cruz será una de las estrellas del evento de moda más importante el año. La Met Gala 2023, que se celebrará el próximo 1 de mayo en el Museo Metropolitano de Nueva York, ha querido contar con la intérprete española como anfitriona. Cada año, la cita tiene una temática principal diferente y este 2023 la ceremonia ha querido dar protagonismo a un personaje imprescindible en la historia de la industria de la alta costura, Karl Lagerfel, el prolífico diseñador que dirigió importantes casas de moda como Fendi, Chloé o Chanel, la firma de la que la actriz es embajadora desde hace años.

La española ha sido una de las musas por excelencia de Lagerfeld. La marca Chanel unió sus caminos, pero su relación fue mucho más allá de lo profesional. La adoración entre ambos fue mutua desde el principio, Penélope siempre ha destacado la especial relación que compartían, incluso conoció al padre de la actriz. De Nueva York a París, sus encuentros para charlar de moda, cine y de la vida eran frecuentes.

Esa fue la razón por la que Penélope fue elegida para protagonizar el que probablemente fue el desfile más importante para la firma francesa Chanel. Ocurrió en la presentación de la colección Otoño/Invierno 2019/20, el último desfile que su icónico y legendario diseñador había trabajado antes de morir en 2019. La actriz hizo una aparición estelar, vestida con un conjunto total White, que dejó a todos con la boca abierta y con el que rindió homenaje no solo a una gran figura de la moda, sino a uno de sus amigos más cercanos.

Penélope Cruz: "Karl Lagerfeld me recordaba mucho a Pedro Almodóvar"

Una de las pocas españolas en la Met Gala

Como anfitriona de la Met Gala 2023, nuestra actriz más internacional se une a una amplia lista, de la que aún no se han desvelado todos los nombres, en la que también destacan figuras como Dua Lipa, una de las grandes estrellas del pop mundial, o Michaela Coel, uno de los talentos más solicitados de Hollywood tras el éxito de su atrevida serie I May Destroy You y su papel en Black Panther: Wakanda Forever.

Esta no es la primera vez que Penélope Cruz acude a la prestigiosa gala. En 2019 ya tuvo el placer de desfilar por la alfombra roja del Metropolitan de Nueva York, luciendo entonces un precioso vestido de escote, bicolor, en blanco y negro. Tampoco ha sido la única española en acudir al evento. En 2021, Rosalía, quien fuese su compañera de reparto en la película Dolor y Gloria, fue una de las invitadas más destacadas de la Met Gala de aquel año.

También en 2019 se pudo ver a Cristina y Victoria Iglesias, las hijas gemelas de Julio Iglesias. Las hermanas escogieron un mismo diseño de Oscar de la Renta que llevaron en diferentes colores, una en rosa y otra en azul, los dos en tonos pastel. Y en 2015 estuvo presente el torero José María Manzanares.