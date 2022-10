Penélope Cruz: "Pienso en ser directora todos los días desde que tenía 16 años"

En una carrera tan triunfal como la de Penélope Cruz es difícil marcar sus altibajos, pero hay poca duda de que vive uno de los momentos más dulces. Nominada al Oscar el año pasado, es una de las actrices mundiales más premiadas, acumulando ya varios premios honoríficos pese a contar solo con 48 años. Reclamada a ambos lados del Atlántico, la actriz ha impulsado como productora varios proyectos en la última década (Volver a nacer, ma ma o Competencia oficial), aunque quizá ninguno tan personal como En los márgenes, un thriller social sobre los desahucios que supone el debut como director de Juan Diego Botto.

En los márgenes tiene mucho de película realizada con amigos íntimos, con el talento en este caso del propio Botto o Luis Tosar. La película nació de una petición de Cruz a Botto para que escribiese una historia de celos. Y algo de eso permanece en una larga secuencia en la que su personaje, una madre que no puede conservar su vivienda pese a trabajar como cajera, discute con su pareja (Juan Diego Botto). Una escena especial para los dos intérpretes que se conocen desde que eran adolescentes y estudiaban interpretación en la escuela de Cristina Rota, madre de Botto.

Pero ni Botto ni Cruz son los protagonistas de En los márgenes, que en su mayor parte acompaña a Luis Tosar como un abogado que busca desesperadamente a una madre inmigrante para que no pierda la custodia de su hija. Participada por RTVE, la película llega a los cines el 7 de octubre.

01.31 min 'En los márgenes', estreno 7 de octubre

Tanto Cruz como Tosar explican que el proceso de inmersión en la realidad de los desahucios convirtió a En los márgenes en algo más que una película. “Muchas de las mujeres me han ayudado a componer este personaje desde un lugar de conocimiento de los detalles”, agradece Cruz en una entrevista con RTVE.es.

“La historia de una de ellas me impresionó mucho porque no solo había sufrido un desahucio, sino un maltrato muy fuerte. Todo lo que me contó no se olvidará nunca. Y hay un grupo de mujeres que siguen en nuestra vida, nos vemos de vez en cuando, hablamos con ellas. Algunas no saben si les va a volver a pasar: a una le iba a pasar esta semana y se paró”, recuerda. La actriz donó íntegramente los 30.000 euros de dotación del Premio Nacional de Cinematografía y un tercio fue directamente para la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)

¿Para cuándo seguir la estela de su amigo Botto y ponerse tras las cámaras? “Es algo que me apetece mucho. Lo pienso todos los días desde los 16 años. Con esa edad se lo dije por primera vez a Pedro Almodóvar. Él me dijo que no esperase, y yo le dije que no, que por lo menos esperaba hasta los 50. Y, mira, va a ser así ya por lo menos”.

Al recibir el Premio Nacional de cinematografía en el último Festival de San Sebastián, Cruz hizo un llamamiento delante del Ministro de Cultura, Miquel Iceta, para que “no dejen nunca de proteger nuestro” por tratare de “parte importante de lo que nos hace entendernos y reconocernos”.

¿Considera que la nueva Ley Audiovisual pone precisamente en peligro las películas independientes como En los márgenes? “Películas así siempre tienen difícil salir adelante y siempre tienen desventaja. Películas de acción o thrillers que tienen algo de garantías de llevar público a las salas pueden tardar tres años en levantarse. Y cuesta más con dramas que dan más miedo para conseguir ese puzzle de financiación, que tiene muchas piezas”, reflexiona. “No es nuevo, pero de repente hay géneros que hacen click con el público y arrasan. Ese es el misterio del cine: nunca sabes qué va a conectar”.