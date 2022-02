"Es muy difícil que te pase una vez, que te pase dos... Es la cuarta vez para los dos. Uno no se acostumbra a esto", dice la actriz Penélope Cruz a TVE. Nominada este martes al Oscar como mejor actriz principal por su papel en la película Madres Paralelas, su alegría este martes es doble.

Junto a ella también ha sido nominado a mejor actor principal, Javier Bardem, por su actuación en Ser los Ricardo. Ambos han sido nominados por cuarta vez como candidatos a una estatuilla.

Los dos actores han visto las nominaciones en Madrid. "Lo hemos visto juntos. Han dicho el nombre de Javier, yo he empezado a gritar de alegría y he visto que él no reaccionaba porque él no se podía alegrar porque quería que saliera mi nombre también. Yo le decía: pero disfruta de esto han dicho tu nombre... Él estaba serio mirando a ver que pasaba", y de pronto la alegría fue compartida.

"Me parecía difícil uno, los dos rozando lo imposible. Cuando han dicho mi nombre también, yo es que me he caído al suelo", confiesa la madrileña.

La actriz llegará a la alfombra roja después de haber conseguido con esta misma película los premios de la Asociación de Críticos de Los Ángeles (LAFCA), de la Sociedad Nacional de Críticos de Cine estadounidense y el Internacional Star Award en California.

"Estoy muy contenta y muy impresionada, no me lo esperaba. Era un año lleno de buen cine e interpretaciones increíbles. Y además estar nominada con una película de Pedro a la vez que Javier...", dice ilusionada Penélope.