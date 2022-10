Impecable, así podríamos definir la presencia de Penélope Cruz en cada una de las alfombras rojas que pisa. La de ayer no iba a ser para menos. La actriz ha triunfado en su regreso a España y lo hace con un look rompedor. Acostumbrados a sus sofisticados y clásicos estilismos de Chanel, Penélope ha optado por sorprender con uno de sus looks en la premiere de su última película, En los márgenes. No necesitó mucho para marcar la diferecia: un traje de lo más sobrio con corbata de estilo masculino y camisa blanca.

Un look masculino que destaca entre sus estilismos habituales, de corte más femenino. Penélope Cruz lo defendió como nadie, combinando el traje con algunos detalles, que quizás fueron la clave de su éxito y convirtiero su propuesta en una apuesta ganadora: unos zapatos con buen taconazo y unas uñas largas y rojas que llamaba mucho la atención.

Penélope Cruz en la premere de 'En los márgenes' GTRES GTRES

Penélope Cruz en la premere de 'En los márgenes' GTRES GTRES

Otro de los detalles que, sin duda, marcó la diferencia, fue la corbata, ¿la tendencia de este otoño? Penélope Cruz rompe la barrera entre las prendas que a lo largo de los años han sido vinculadas a los hombres o a las mujeres, igual que Brad Pitt cuando se presentó en la alfombra roja vistiendo una falda midi. Las corbatas también forman parte de la moda femenina.

Llama la atención también la ausencia de joyas. Penélope Cruz ha optado esta vez por no llevar pulseras ni collares, ni siquiera pendientes. Tan solo ha llevado un anillo de diamantes. Melena suelta y maquillaje natural en tonos tierra. En este caso, menos es más.