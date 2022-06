El de Kim Kardashian fue el look más comentado de la gala MET de este año y todavía sigue dando que hablar. Ahora es el coleccionista Scott Fortner quien acusa a la celebrity de haber destrozado el icónico vestido que lució en el evento: lo llevó Marilyn Monroe en 1962 para cantar el cumpleaños feliz a Kennedy y habría sufrido graves daños después de que se lo pusiera Kim Kardashian, como muestra en diversas imágenes publicadas en la cuenta de Instagram de The Marilyn Monroe Collection. El coleccionista carga especialmente contra Ripley's Believe It or Not!, el museo que cedió este famoso vestido para que lo luciera la gala MET. "¿Valió la pena?", se pregunta.

De Marilyn Monroe a Kim Kardashian, así ha quedado el vestido "Me siento muy honrada de usar el icónico vestido que usó Marilyn Monroe en 1962 para cantar 'Feliz cumpleaños' al presidente John F. Kennedy. Es un impresionante vestido ceñido adornado con más de 6000 cristales cosidos a mano por el modista Jean Louis", escribía Kim Kardashian tras la gala, afirmando que era la primera vez que alguien se ponía la pieza desde que lo hiciera la actriz de Con faldas y a lo loco, un rodaje muy desesperante para Billy Wilder. Kim Kardashian GTRES A juzgar por las fotos compartidas en la cuenta con el antes y el después, el vestido habría sufrido bastantes daños, incluyendo algunos "cristales perdidos, y algunos pendiendo de un hilo". Según apunta, así es cómo se podía ver el vestido este mismo domingo 12 de junio en la exposición de Ripley's Believe It or Not! en Hollywood. El vestido que llevaba Marilyn Monroe cuando cantó el mítico "Happy Birthday Mr. President" expuesto en una vitrina en la Casa de Subastas Julien's de Los Angeles, California. AFP PHOTO / Frederic J. BROWN Así habría quedado el vestido después de que se lo pusiera la famosa influencer, una obra diseñada por el modista Jean Lois. Fue él, además, quien creó el vestido de Rita Hayworth en Gilda así como los vestuarios de películas como De aquí a la eternidad (por la que Frank Sinatra consiguió estar nominado el mismo año que Ava Gardner, su pareja), con la que Jean Louis consiguió una de sus 13 nominaciones al Premio Oscar. “









“Una publicación compartida de The Marilyn Monroe Collection (@marilynmonroecollection)“ “