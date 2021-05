Marilyn Monroe y el rodaje más desesperante de Billy Wilder

Jack Lemmon es uno de los actores que más ha dignificado la comedia en el mundo del cine. Por eso, cuando afirmó con rotundidad que nunca ha leído un guion de una comedia que superase a Con faldas y a lo loco (1959), uno de los clásicos más famosos de Billy Wilder, inevitablemente la película se convirtió en la comedia cumbre de Hollywood. Nadie puede contradecir sus palabras. Su reparto de lujo, encabezado por la brillante Marilyn Monroe, Tony Curtis y el propio Jack Lemon, son el principal atractivo de este descacharrante film, aunque nada hubiese sido posible sin el magistral guion que Wilder y su inseparable I.A.L.Diamond coescribieron en total plenitud de sus facultades.

Resulta paradójico, sin embargo, que todos los elementos que conquistaron al público y la crítica en la gran pantalla proviniesen de uno de los rodajes más infernales que recuerda el director. “Me pregunto a mí mismo cómo lo hice”, se preguntaba Billy Wilder en una entrevista ofrecida hace unos años. Con faldas y a lo loco resulto ser una auténtica pesadilla en el set de grabación. Una Marilyn Monroe desconcentrada, que llegaba tarde al rodaje y exigía caprichos desmesurados; la polémica que levantó su estreno con el travestismo de Lemmon y Curtis y una mojigata sociedad estadounidense no se lo pusieron nada fácil.

La historia de este filme se basa en una comedia francesa de 1935, titulada Fanfare d’amore y que tuvo dos remakes posteriores, Fanfaren der Liebe, en 1951, y el de Billy Wilder en 1959. Una película que contaba las desventuras de dos músicos de dos músicos en paro y hambrientos que se disfrazan sucesivamente para conseguir trabajo en diferentes orquestas. Wilder aderezó el relato ambientando la trama en el Chicago de la ley seca, durante la matanza de San Valentín, una carnicería ordenada por Al Capone contra el clan de los irlandeses para arrebatarles el control del comercio ilegal de alcohol. Una contienda en la que se enredan Lemmon y Curtis que deciden travestirse de mujeres para no ser reconocidos por sus perseguidores.

Nominada a 6 Oscar, entre ellos mejor guion, director y actor, Con faldas y a lo loco solo ganó la estatuilla al mejor vestuario, sin embargo, sí triunfó en los Globos de Oro, donde se hizo con los premios de mejor comedia musical para Billy Wilder, mejor actriz para Marilyn Monroe y mejor actor para Jack Lemmon.

Un clásico que podrá verse esta noche en Días de Cine Clásico de La 2, a partir de las 22.00h y de la que desgranamos algunos de los incidentes y anécdotas más destacadas en estas cinco claves de cine.

1. Algo hacía presagiar que la cosas no irán “rodadas”

Ya desde el principio la cosa no fue bien. Wilder no estaba convencido de volver a rodar por segunda vez con la actriz. Marilyn Monroe ya le había hecho desquiciar con algunos desplantes en el rodaje de La tentación vive arriba (1955), consecuencia de los agravios que la joven sufrió durante el divorcio con su ex esposo Joe DiMaggio. Sin embargo, tal y como le aconsejó su productor, “otras podrían ofrecerte una interpretación fantástica, pero nada podrá suplantar la personalidad de Marilyn”.

Así fue como Wilder decidió contar con Monroe en Con faldas y a lo loco. Fuese porque confiaba en él o por pura desidia. La actriz firmó habiendo leído sólo un resumen de dos páginas. Posteriormente renegó de él: comentó que era otro papel de rubia tonta, justo del tipo de los que quería alejarse. Tampoco se dio cuenta de que la película era en blanco y negro hasta que no vio las tomas diarias en el rodaje. Algo por lo que también protestaría antes de que comenzase el rodaje.