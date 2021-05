Seguro que mucha gente descubrió el pasado año, detrás de la inspectora Laia en la serie Antidisturbios, a Vicky Luengo. La actriz daba a su personaje una sorprendente fuerza y determinación, al mismo tiempo que la llenaba de puntos oscuros. Actriz vocacional, que quiso dedicarse a eso desde que vio un anuncio en el colegio para clases de extraescolares de teatro, y nunca pensó en si misma haciendo otra cosa que no fuera actriz, Vicky Luengo no dudo en presentarse a un casting para una película francesa, con 19 años, sin tener ni idea del idioma, y aprendiendo se los textos fonéticamente.

Pero aún hay más porque en esa película, Carmen que finalmente comenzó a rodar justo el día de su 20 cumpleaños, también bailaba flamenco, cosa que tampoco sabía hacer aunque en el casting no paró de moverse ante el asombro de un director, que la contrató a pesar de haberse dado cuenta de que no tenía ni idea de francés ni de bailar, pero en la que vio precisamente la determinación y arrojo necesarios para el racial personaje de Carmen, en una película por cierto, qué Vicky Luengo no duda en decirnos, bajando la voz, "no es muy buena".