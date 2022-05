La familia Kardashian, la más mediática de Estados Unidos, y probablemente del mundo entero. Son todas parecidas pero diferentes y su vida es tan surrealista como extravagante. Incluso les ha dado para sacar un reality propio: bodas, divorcios, infidelidades, peleas fraternales y operaciones estéticas. Muchas operaciones estéticas. La más famosa de todas ellas es Kim, pero con tantas celebrities llevando ese apellido nos perdemos. Te traemos así la guía definitiva de las Kardashian. ¿Quién es quién en esta familia de locos?

Kourtney Kardashian

Kourtney Kardashian está en boca de todas por su reciente boda con Travis Barker. La hermana mayor del clan Kardashian ha celebrado su amor con una ceremonia muy íntima en Santa Bárbara. Según la revista People, hubo más guardaespaldas que invitados al enlace. Ninguna de las hermanas Kardashian o Jenner hicieron acto de presencia, ni siquiera su propia madre, Kris Jenner. Por parte de ella, asistió su abuela Mary Jo Campbell; mientras, por parte del novio, acudió su padre, el baterista Randy Barker.

Travis Barker y Kourtney Kardashian GTRES GTRES

Su expareja es Scott Disick, con quien tiene tres hijos en común: Mason, Penelope y Reign Aston. Rompieron su relación después de que salieran a la luz varias infidelidades por parte del modelo y actor que dieron mucho que hablar en Keeping Up With The Kardashians, el reality que protagoniza la familia.

Kourtney Kardashian GTRES GTRES

Además de sus apariciones en los diferentes realities que ha protagonizado el clan desde que saltó a la fama, a sus 42 años es toda una experta en redes, donde acumula 146 millones de seguidores. Kourtney Kardashian trabaja como modelo para diferentes marcas, entre otras, para las de su hermana Kim. Aunque no siempre se han llevado tan bien. Uno de los momentos más míticos de su reality fue su acalorada pelea que acabó a golpes.