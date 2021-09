La gala del MET (el Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Arte) se lleva todo el protagonismo pero no hay que olvidar lo importante: La exposición. El museo ya tiene preparadas las salas y en ellas se muestran, con orgullo, las prendas que conforman la primera exposición que se hace tras la pandemia. Se titula 'En America: Un léxico de la moda' y con ella Estados Unidos se mira el ombligo y se cura algunas heridas. "Normalmente, cuando la gente describe la moda americana, suele referirse a los principios de la ropa deportiva de diseño: simplicidad, practicidad y funcionalidad. Y el lenguaje más emocional suele reservarse para la moda europea, en particular, la alta costura. Así que queremos corregir ese desequilibrio y crear una especie de léxico moderno basado en valores, emociones y sentimientos".

Un look con los colores de la bandera de los Estados Unidos. aFP

El estilo Escarlata O'Hara, del siglo XIX, no falta en la exposición. AFP

Habla Andrew Bolton, comisario de la muestra del MET que este año, además, celebra el 75º aniversario del instituto. "El tema de este año refleja su misión inicial, que es celebrar la moda estadounidense. La exposición no es como las anteriores, o sí. Ahora, con las tragedias que ha provocado la pandemia en EE.UU., se apela a la memoria, a los sentimientos, al corazón. El MET, que suele mirar a Europa, mira ahora en sus entrañas, y apela a las emociones de los norteamericanos. Y lo hace para tender puentes con el pasado, dar la mano a las minorías de aplastadas y desplazadas (aunque saqueadas culturalmente expropiando sus tradiciones y cultura), apoyar a los colectivos menos favorecidos, celebrar la diversidad, amar lo diferente."La idea es crear un nuevo vocabulario en torno a la moda americana, que sea más emocional".

La colcha de patchwork

El montaje ocupa dos plantas, que acogen solo diseños de creadores estadounidenses, y muestra diferentes expresiones de eso que llamamos 'americanadas'. Y hay una clara intencionalidad en las prendas y diseñadores escogidos, ya que la inspiración ha sido una cita del discurso del activista político estadounidense Jesse Jackson en la Convención Nacional Demócrata de 1984. "Hay una colcha de patchwork que es una metáfora de América. Cada prenda, como se ve aquí, tiene su parche propio y a la vez forma parte de una colcha más grande. Y todos tienen su propio discurso", dice Bolton, ¿Se acuerdan de la película How to Make an American Quilt con Winona Ryder?

El MET celebra la diversidad cultural, para sanar heridas. aFP