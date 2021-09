La nueva temporada de RTVE apuesta a lo grande por la ficción de calidad. Los Durrell, la serie de época más amable y optimista de la televisión europea, es el primero de los títulos internacionales aclamados por la crítica que llegarán en los próximos días a la plataforma digital RTVE Play. Esta ficción británica, que ya se ha convertido en un 'lugar feliz' para miles de espectadores, sigue las aventuras de la viuda Louisa Durrell y su familia tras una improvisada mudanza a la isla griega de Corfú.

Basada en la infancia del naturalista Gerald Durrell, que escribió el clásico infantil Mi familia y otros animales, aborda desde un punto de vista inocente y ácido los años que precedieron al estallido de la Segunda Guerra Mundial. La serie ofrece hermosas visiones de un lugar paradisíaco en el que, no obstante, ganarse la vida es más difícil de lo que parece. Los choques culturales, las búsquedas individuales del amor o la satisfacción personal y los pequeños conflictos del día a día, que estallan de formas enrevesadas y divertidas, conforman las tramas de una serie que es ideal para evadirse sin perder de vista lo importante.

La primera temporada estará disponible al completo en RTVE Play el 14 de septiembre, y cada semana se estrenará una nueva de las cuatro temporadas que completan la serie para que puedas verla gratis, online y a tu ritmo en esta plataforma digital.

Los Durrell es una producción original de la ITV dirigida por Steve Barron, Roger Goldby y Edward Hall, y escrita por Simon Nye y Gerald Durrell. Lee McGeorge-Durrell, la viuda de Gerald Durrell, actúa como consultora de la serie basada en su Trilogía del Corfú. La serie ha estado nominada a cuatro premios BAFTA y cuenta con un brillante elenco de actores británicos entre los que se encuentran la revelación Milo Parker , la premiada Keeley Hawes (Arriba y abajo, Doctor Who, It's a Sin) y el ganador de un Globo de Oro Josh O' Connor (The Crown).

Otros títulos de ficción que pronto estarán disponibles

Los Durrell es la serie perfecta para ver solo o en familia, la primera de muchas otras sere de éxito que pronto llegarán a la plataforma. Years and years, la miniserie británica coproducida por BBC y HBO y con Emma Thompson como protagonista, estará disponible a partir del 16 de septiembre. Baron noir, Happy Valley, Poldark, Harlots, Top of the lake, Three girls, The Split. Unreal, Harlots, Guerra y Paz... todo esto y mucho más aterrizará pronto en RTVE Play acompañando a su catálogo de ficciones nacionales y contenidos propios y diversos.