Ya está aquí RTVE Play y sus estrenos a partir de este mes de septiembre no te dejarán indiferente. La nueva plataforma de vídeo y audio bajo demanda y directos de RTVE arranca septiembre con grandes novedades y una parrilla repleta de series internacionales, cine, documentales y contenidos únicos y creados específicamente para el canal online. Podrás disfrutar de ellos desde tu navegador en tu PC, portátil, móvil, tableta o tu televisión conectada.

Series de culto

RTVE Play estrenará grandes series de éxito internacionales gratis y online en su plataforma. ¿Te gustan las series policíacas? ¡Tenemos! ¿De época? ¡Aquí también hay! ¿Dramas y comedias? Estrenamos todo tipo de series. Entre las más destacadas está Years and years, la miniserie británica coproducida por BBC y HBO, que cuenta la historia de los hermanos Lyons. Con un reparto de lujo con Emma Thompson como protagonista, podrás disfrutarla completa a partir del 16 de septiembre. Por otro lado, Baron noir nos introducirá en la saga política y judicial de Philippe Rickwaert (Kad Merad), un miembro del Parlamento impulsado por su sed de venganza personal.

Para quienes busquen la comedia está Interns, que igue la rutina de cuatro jóvenes médicos internos sin experiencia que se meten en todo tipo de problemas y el personal del hospital, con Bykov como jefe. Otros estrenos destacados serán el drama de la BBC Happy Valley, la miniserie de investigación Top of the lake, la miniserie Three girls sobre una red de abuso sexual, la serie de abogados The Split o la premiada Unreal que cuenta cómo se crea, desde detrás de las cámaras, un programa para buscar pareja. No nos olvidamos de Harlots: la historia de Margaret Wells (Samantha Morton), una extrabajadora sexual de Lydia Quigley que dirige un burdel en la Inglaterra del siglo XVIII y lucha por criar a sus hijas en un hogar caótico.