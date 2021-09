Ocurrió el 7 de septiembre, como la canción de Mecano. La actriz Kathryn Prescott, conocida por su papel en la serie 'Skins', caminaba por Nueva York cuando al cruzar de acera una hormigonera la atropelló. Lleva varios días en la UCI, sola, y su hermana gemela, Megan, lanzó un grito desesperado pidiendo ayuda. Estaba en Londres y quería volar a Nueva York, pero... "Tras superar una compleja operación quirúrgica, algunas de las lesiones de Kathryn son: fractura de pelvis en dos lugares, de las dos piernas, del pie y de la mano izquierda. Tiene una suerte increíble de estar viva. Ha evitado por poco la parálisis. Los médicos tienen la esperanza de que se recupere por completo, pero esto sólo será posible con los cuidados adecuados en este momento", decía alarmada y desesperada.

Megan, de 30 años, contaba hace un par de días que Kat se encontraba sola en Nueva York, sin familiares , y que por eso quiere ir a su lado. "Necesito ayuda para llegar a Nueva York y apoyar su recuperación . Tendré que ayudarla hasta que pueda volver a caminar. Necesito estar allí para ayudarla literalmente en todo, ya que podrá hacer increíblemente poco por sí misma . Estará en rehabilitación durante mucho tiempo y necesitará cuidados las 24 horas del día incluso después de salir del hospital. Solicité a la embajada de los Estados Unidos una exención de la s restricciones actuales que prohíben la entrada a los Estados Unidos a quienes no son ciudadanos estadounidenses y me la han denegado hoy mismo y estoy destrozada".

Pide que dejen a Kat tranquila

Megan está muy unida a Kat, que es 6 minutos mayor que ella, y comparten muchas cosas. Llegaron a trabajar juntas en 2008 en la serie 'Doctors', interpretando a las hermanas gemelas Amy y Charlotte Wilcox. Y también hacen de hermanas en 'Skins', como las gemelas Emilie y Katie. Por eso su desesperación era tan grande que llamó a todas las puertas, conscientes de que es un momento delicado. "Sé que están pasando muchas cosas en el mundo en este momento, pero tengo el corazón roto por no poder estar con mi hermana gemela en este momento horrible de su vida en el que me necesita desesperadamente, no quiero que pase por esto sola. Por favor, si alguien puede ayudar de algún modo, por favor, que lo haga. Por favor, no envíen mensajes ni intenten contactar con Kat en este momento, si la necesitan desesperadamente por favor pónganse en contacto conmigo, con sus managers o con su agente. ¡Ella necesita descansar en este momento".

Kathryn Prescott junto a su hermana Megan INSTAGRAM

Finalmente pudo viajar. Lo contaba ella misma. "No puedo agradecer lo suficiente a todo el mundo por toda su ayuda y apoyo en esto, y realmente no creo que hubiera llegado hasta Kat sin el increíble apoyo que he recibido. Podré estar con Kathryn mañana y eso es absolutamente increíble. Pero por favor, tómate un minuto para pensar en lo que le está pasando a tantos otros ahora mismo, a gente que no tienen 'el lujo' de tener tanto apoyo y que no pueden llegar a sus familias. ¡Soy una gran afortunada, pero muchos otros no lo serán!". Ahora todos esperan que comparta en otro post el estado de su hermana. Entre los papeles más populares de Kathyn Prescott están su Emily Fitch de 'Skins' y el personaje de Carter Stevens en la serie 'Finding Carter', estrenada en 2014