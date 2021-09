Megan Fox y el 'vestido desnudo' que está dando que hablar

Megan Fox lo demuestra: se puede ir desnuda y vestida a la vez y se puede destacar hasta en la gala de los MTV Video Music Awards 2021, donde lo más importante era dar la nota arriba y abajo del escenario. Lil Nas X y Billie Eillish han triunfado, Rosalía no ha recogido su premio y la alfombra roja ha estado llena de momentazos: el gran regreso de Madonna y de Avril Lavigne; los escultóricos looks de Doja Cat, convertida en un mosaico de Thom Browne o con una silla roja en la cabeza, Andreas Kronthaler y Vivienne Westwood mediante; los pantalones vintage de cuero de Dolce & Gabbana que rescataba la cantante Tinashe, el dos piezas de amazona de JLo... los 2000 han vuelto con fuerza en un evento en el que menos es más y más es más; depende a quién le preguntes.

Avril Lavigne, Madonna o Doja Cat, entre lo más comentado de los MTV VMA's 2021 GTRES

Entre tanta extravagancia era difícil distinguirse, pero Megan y su novio, el rapero Machine Gun Kelly, han vuelto a sobresalir con su posado en pareja. No por sus exhibiciones de amor y sensualidad frente a los fotógrafos, a las que ya nos tienen acostumbrados, sino con la fuerza conjunta de sus looks: él, con un traje rojo de lentejuelas de Dolce & Gabbana que pone el 'glam' en glamur, y ella, con un 'naked dress' de Mugler que está dando mucho que hablar. La firma arrasa ultimamente entre las celebrities que abrazan la provocación y relegan a un segundo lugar el buen gusto: su propuesta es desnudar, más que vestir el cuerpo; integrar la piel en el diseño a base de transparencias y exhibir las formas con este gesto (que sólo está al alcance de unas pocas).

Megan Fox y Machine Gun Kelly GTRES

Como Kim Kardashian en la fiesta Vanity Fair de los Oscar o Zendaya en su reciente aparición en la alfombra roja de la Mostra de Venecia, Fox lleva el pelo suelto y con efecto mojado para acentuar el acabado 'segunda piel' de este diseño que firma Casey Cadwallader. Y que, como muchas otras piezas que hemos visto en los MTV VMAs, mira hacia atrás y nos recuerda a otros momentos clave de la historia de la moda.

Kate Moss y Naomi Campbell en 1993

Por ejemplo, el icónico vestido transparente que Kate Moss llevó a una fiesta de la agencia Elite Model en 1993, con el que transportó esta tendencia a su época fusionándolo con el 'sleep dress' característico de esta década. El diseño era de Liza Bruce, y Kate no lo combinó con nada más que con un tanga y un cigarrillo. "No tenía ni idea de por qué todo el mundo estaba tan emocionado. ¡En la oscuridad del piso de Corinne [Day], el vestido no era transparente", contaba a la revista Vogue.