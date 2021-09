Olvidados los malos momentos que provocó la pandemia, Lourdes Montes y Francisco Rivera Ordóñez viven con ilusión su mes preferido. Septiembre para ellos es muy especial, porque un 14 de septiembre de 2013 se casaron por primera vez en Ronda, ya que ocho meses después, en julio de 2014, se 'enlazaron' en la Capilla de los Marineros de Sevilla. Ahora celebra sus ocho años de casados, y siguen buscando huecos en sus vidas para escaparse solos y hacer las cosas que hacen los enamorados: salir a cenar, montar a caballo, ver una película... "¡Son 8 años ya! Y cada día estoy más feliz", dice Lourdes. Y revela el secreto. "Creo que el secreto es que nos apoyamos el uno al otro, y somos muy equipo, eso es muy importante, con los niños...".

Un equipo que rema en la misma dirección. Han pasado el verano entre la playa y el campo. Y entre medias han vivido un día inolvidable. Fue en La Goyesca de Ronda, con Tana, la hija de Fran Rivera y Eugenia Martínez de Irujo, como madrina. "Es como una cita muy nostálgica, nos trae muchos recuerdos y este año con Tana como madrina y los niños ha sido muy especial. La Goyesca siempre nos trae una mezcla de sentimientos; la verdad, es que lo vivimos con mucha intensidad".

La ausencia de Eva González

Cayetano Rivera Ordóñez tuvo que ver los toros desde la barrera. No se pudo vestir de luces porque no se ha recuperado de la lesión en las costillas que sufrió el pasado 15 de agosto, en el coso de Guijuelo, en Salamanca, embestido por un toro al que indultó. Eva González no pudo ir por motivos profesionales. Cayetano, el hijo del torero y la presentadora, iba en brazos de su padre y le robó el protagonismo. "Es un muñeco", dice Lourdes, que da por olvidados los rumores que decían que la relación entre ella y Eva González no era buena. "Ese tema ya está pasado", dice. Pero no suelta prenda sobre Irene Rosales, su otra cuñada, que es el principal apoyo de Kiko Rivera en esta nueva y difícil etapa de su vida alejado de su madre, Isabel Pantoja. "Esas son cosas de él. Está poco a poco dando pasitos, pero nadie mejor que él para explicarlo".