Dice Roberto Verino que esta exposición es mucho más que una retrospectiva y una recopilación de imágenes, porque tiene varias lecturas. Puede entenderse desde el plano del diseñador, como una proyección de su carrera, y puede verse como un reflejo de lo que llegó a ser la moda de España: una mirada nostálgica a un pasado más amable y bonito. La sociedad ha cambiado mucho, la gente hoy tiene otros hábitos, otros gustos, otras formas de acercarse, entender y consumir moda. "Detrás de nuestro trabajo siempre ha habido pasión y sobre todo un consumidor que ha compartido nuestros deseos. Y yo sigo convencido de que todavía tenemos mucho por hacer, pero necesitamos creer en nosotros mismos. Yo espero cumplir 40 años más".

Lanzó su primera colección en 1982, tras dejar un futuro en París y apostar por España, un país que estaba en ebullición, social y culturalmente: un escenario perfecto para la moda. No era un novato entre tejidos, porque desde 1967, cuando se hizo cargo de un negocio familiar de tejidos, había entregado su vida a la esta profesión. Hoy tiene la satisfacción y el orgullo de mirar atrás y reconocer el éxito, los logros, el 'buen' camino tomado. "A aquel joven le diría que no ceje de seguir soñando y que no pierda la ilusión que tenía entonces. Yo hoy sigo teniendo la ilusión, la pasión, las ganas de seguir haciendo cosas y de que la gente esté guapa".

Christy Turlington en una campaña de Roberto Verino Jacques Olivar

Los disidentes de la moda Es lo que lleva décadas haciendo. Solo hay que mirar esta exposición y leer cada una de las imágenes. Cada una es un instante de emoción único, el que se logra cuando hay una completa conexión entre todos los profesionales que participan, desde el fotógrafo al diseñador. Todos al servicio de los modelos, mujeres y hombres, que representaron el ideal de belleza y algunos de ellos lo siguen siendo todavía. Muchas de estas fotografías nos trasladan a unos años diferentes, años de disidentes. Yasmeen Ghauri posa para Roberto Verino Jacques Olivar A punto de terminar los 90, un grupo de diseñadores, los más relevantes e importantes de la moda española, se rebelaron y salieron de la Pasarela Cibeles, para presentar sus colecciones de una manera distinta, para pelear por 'lo suyo', para reivindicar su trabajo. Eran Jesús del Pozo, Modesto Lomaba, Ángel Schlesser, Antonio Pernas y Roberto Verino. Cinco primeras espadas de esa moda con mayúsculas, cinco currantes que pusieron en valor su trabajo por encima de los intereses económicos de la pasarela oficial, desafiándola durante cuatro temporadas. "Había una necesidad de generar magia, y lo hacíamos con los desfiles, que se comunicaban a través de las revistas de moda y los programas de televisión. Hoy es distinto, lo que importa es el punto de venta. ¡La gente que tiene criterio, la que sabe lo que le conviene y le sienta bien, entiende la moda como un plus!. No podemos creer que después de tanto tiempo de aprendizaje no hayamos pasado a la nada. Consumir, usar y tirar no es lo correcto, hay que buscar la sostenibilidad. Lo he defendido durante toda la vida". Cameron posa para Roberto Verino Javier Salas

Las top models llegan a Madrid Sus desfiles eran gloriosos. El nivel de modelos de sus pasarelas era impactante, las colecciones eran pura maravilla. Verino supo conectar la moda de España con la energía internacional. No tuvo complejos y, como hicieron Victorio&Luchino, trajó a Madrid a modelos tan famosas como la actriz Mónica Belluci, Iman y Yasmeen Ghauri. Ellas se codeaban con bellezas nacionales como Eugenia Silva, Nieves Álvarez o Laura Sánchez, que hizo una de las campañas con el famoso modelo Cameron y luego ambos compartieron pasarela. Y no hay que olvidar a top models como Christy Turlington y Helena Christensen, que también fueron 'Mujeres Verino. Nieves Álvarez posa para Roberto Verino Javier Salas