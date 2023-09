Es carne de titulares, no evita las polémicas y siempre es noticia. Eduardo Navarrete se sienta en un plató de televisión con la misma naturalidad que concede una entrevista y a veces, esa poca vergüenza de la que hace gala, se lleva por el camino de la amargura, como en una copla. Así es su vida, en la carretera, y está tan cansado que, recordando a María Jiménez, ha dicho: "Se acabó". Este martes 12 de septiembre presenta su nueva colección, con la que dice adiós a la moda. Al menos eso es que lo deja caer. Vamos por partes.

Desde que irrumpió en nuestras vidas se ha convertido en un personaje muy popular y mediático. Se hizo famoso en la primera edición de 'Maestros de la costura', sacando de quicio a Lorenzo Caprile y dejando claro que había llegado para quedarse. Así fue.

"Vivo un momento muy especial y quiero disfrutarlo. Ahora mismo estoy con un montón de proyectos que me hacen mucha ilusión y parar es un regalo que yo me hago a mí mismo", dice sobre esta jubilación anticipada. " A ver, que no, que no me retiro ¡Solo tengo 29 años! Lo que voy a hacer es valorar los proyectos de televisión que tengo y las ofertas que han llegado en moda, que quizá sea una colaboración con una marca. De ahí a retirarme...".

Navarrete, sobre su retirada

Pero lo cierto es que muchos se lo han tomado en serio y no hay nada como un titular llamativo que invite a 'clicar'. "He llegado a estar en la final de MasterChef, grabando 12 horas o más, y presentando una colección casi a la vez. Esto es mucho estrés y no disfrutas de ninguna de las dos cosas. Y yo quiero disfrutar todo lo que me está pasando. La verdad es que durante un tiempo no voy a presentar colecciones, pero sigo produciendo y la web sigue abierta. ¡Mira, era como estar en una autopista, corriendo a toda velocidad y no encontrar la salida!".

Esta colección o broche final, sobre todo por la cantidad de cristales de Swarovski que llevan sus propuestas. Tras cinco años haciendo en activo, derribando barreras y rompiendo moldes, presenta 10.1, una propuesta que no tendrá desarrollo comercial. Se trata de una colección de imagen, que sus amigas y amigos llevarán en alfombras rojas y posados. "Rafa, esto no se puede vender, es imagen pura y dura. Si me viene una y me dice que se lo haga para la boda de su prima le digo que se vaya a otro. ¡Yo no hago bodas, no me gusta hacer bodas!".