Madrid se convierte en el epicentro de la moda española, ya que durante días conviven los desfiles de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid con las actividades que ofrece Madrid es Moda (MeM): dos formas de contar qué se cuece en los talleres de costura y las tiendas de diseño, físicas y digitales. Los desfiles de MBFWM presentarán las colecciones para la primavera y el verano de 2024 y los eventos de MeM mostraran el trabajo que hacen los creadores de moda, esa moda de autor de la que tanto se habla y tan poco se consume, y presentará su manifiesto en contra del mercado de las falsificaciones, quizá lo más novedoso y relevante.

"En Madrid se va a reunir un gran conjunto de talento", destaca José Luis Martínez-Almeida, alcalde de la ciudad, que bromea sobre la importancia de la moda y su forma de vestir. "Tengo propósito de enmienda". Además, ha remarcado el furor por Madrid como turismo de compras y el cambio esto ha provocado en la ciudad. A su lado, Modesto Lomba, presidente de la Asociación de Creadores de la Moda de Espalña (ACME), y Juan Arrizabalaga, director general de MBFWMadrid.

Madrid es Moda

Juan Duyos, Acromatyx, Leandro Cano, Juan Vidal y Devota&Lomba destacan en su calendario con acciones diferentes. Esther Noriega hará un show shooting (una sesión de fotos de moda), Encinar va a recrear una sobremesa de alta costura en el Salón Rojo del Hotel Santo Mauro y We Are Spastor apostará por un rompedor formato expositivo, destaca, entre otras cosas, la organización, que habla también de puntos de venta directa, desfiles tradicionales y otros eventos relacionados con la moda.

Como decimos, desde MeM se abre una férrea defensa de la moda de autor y se batalla contra las falsificaciones. Además del manifiesto que se leerá el primer día, se han hecho camisetas con mensajes como Don’t fake it, make it, Original is chic, Intellectual property = future, Fake kills design future, Don´t steal, wear real o Be originals not a fake.

La moda española tiene muchas aristas y muchos protagonistas. Otro de los puntos de interés está en el Museo Cristóbal Balenciaga. Allí se expone ahora la obra de Josep Font, una buena manera de acercarse al universo creativo del genio de la costura.