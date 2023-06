Cuando Josep Font era niño escuchaba a su madre hablar de Cristóbal Balenciaga y Pedro Rodríguez, con el que años más tarde hizo un curso de drapeado. Por eso esta exposición cierra un ciclo vital. Todo empezó por el empeño y la admiración que Josep Casamartina i Parassols, ávido coleccionista de moda, que conserva cerca de 200 piezas del diseñador catalán. Las ganas de que los vestidos, trajes y abrigos salieran del armario y la gente pudiera verlos le empujó a escribir a Font que, tras transformó una negativa en un sí rotundo, seducido por dos factores: la ilusión y el cariño de Casamartina y exponer en el Museo Cristóbal Balenciaga. "Me gustaba la idea de que no fuera ni en Madrid ni en Barcelona y este lugar es perfecto", dice Font con los ojos muy abiertos. Habla despacio, con serenidad. Parece un viejo en el cuerpo de un niño, un lobo de mar que regresa a puerto para reencontrarse con su pasado, para dejar atrás la dura travesía.

Montar esta exposición no ha sido tarea fácil, pero lo ha disfrutado mucho. Cada vestido le lleva a un recuerdo. A una modelo, a una clienta, a un instante en el taller. "También a cómo me encontraba anímicamente en el momento en que hice cada uno de ellos. Cuando estaba en Delpozo hacía una colección tras otra y adquirí la capacidad de olvidarme de las colecciones. Abrir las cajas para sacar las prendas ha sido cómo cuando miras tus fotos antiguas en Instagram", dice entre risas.

Nuevos proyectos

Se le nota contento, orgulloso de lo que ha hecho, de que lo ha logrado, de lo que es. "Está siendo un ejercicio muy bonito, porque me he dado cuenta de que me han pasado cosas muy bonitas en la vida". Insiste en que no se aferra a la nostalgia, al pasado, que en su día a día mira al futuro y disfruta sopesando proyectos. "Tengo varias ofertas, pero decidirme por una de ellas implica cambiar de vida, de ciudad, de idioma. Tengo que estar muy seguro ante de aceptar", dice sobre esta nueva etapa profesional, la cuarta tras empezar con Luz Díaz, montar su propia firma y diseñar para Delpozo.

Lleva años evitando llamar la atención. No ha parado de trabajar, de forma anónima, y ha cambiado el frenético ritmo de Madrid por la calma de una isla canaria. Fue su forma de evadirse tras salir de Delpozo, la firma que elevó a los altares y que le consagró por segunda vez, dentro y fuera de su país. Y por eso sorprende esta exposición, que le saca de destierro emocional para volver a ponerle ante los medios: Josep Font se ha movido siempre mejor entre costuras que entre cuerpos viles, al menos hasta ahora.