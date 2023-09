No es habitual que el jurado del Premio L'Oreal se otorgue a diseñadores de moda masculina. Pero Jaime Álvarez, director creativo de Mans, se ha estrenado en la costura para mujer y el jurado ha valorado y premiado su esfuerzo y el resultado. La colección para la primavera y el verano de 2024, que ha presentado este viernes 15 de septiembre en MBFW Madrid, se ha llevado también el aplauso del público. "No me esperaba para nada, estoy en shock", dice muy nervioso todavía y muy emocionado. "Quiero dedicar el premio a todo mi equipo, que ha hecho un trabajo excelente en estos meses, y a mis padres, por apoyarme y estar siempre ahí".

Desde que mostró la colección su nombre sonaba a premio. Las críticas han sido muy positivas, pero dice que apenas ha podido leerlas porque se ha pasado el día durmiendo, recuperándose del esfuerzo que supone hacer una colección y un desfile. "Tenía miedo por hacer este paso a la moda de mujer, pero estoy muy contento de haberlo hecho", dice orgulloso de su trabajo.

La colección de Mans Los patrones del sastre y el esmoquin se declinan con talento, consiguiendo piezas especiales, modernas y sobre todo elegantes. Álvarez es un verso suelto de la moda, con un universo propio y un talento innegable para reinterpretar los códigos de la sastrería clásica, adentrándose en nuevos terrenos. Desfile de Mans, colección SS24 EFE Desfile de Mans, colección SS24 EFE

El placer de vestirse y gustarse Sus referentes son muchos y variados, pero todos tienen en común un componente nostálgico, basado en sus recuerdos, y un aroma hedonista y placentero. Esto se aprecia en los trajes de corte clásico, que ahora apenas llevan bolsillos ni costuras y tienen un patrón que abraza el cuerpo. En la pasarela vemos americanas oversize, que combina con blusas de lazadas (imprescindibles en todas las colecciones) y pantalones que se alargan para estilizar la fitura. La falda, de patrón lápiz, lleva bolsillos que aportan un aire sport, jugando siempre con la dualidad: clásico/moderno, deportivo/tailoring, masculino/femenino. La paleta de color va desde los neutros y oscuros, como el gris marengo, negros, beiges, hasta el elegante azul marino y un poderoso rosa fucsia.

Un viaje a los 90 Vientos sesenteros conviven en armonía con aires de los 90, en una colección que hace guiños a los maestros, desde Balenciaga a Courrèges pasando por Calvin Klein o Helmut Lang. Su minimalismo lo reinterpreta Jaime, ahora, con su toque maestro, un tanto canalla, un tanto provocador. Desfile de Mans, colección SS24 EFE Desfile de Mans, colección SS24 EFE