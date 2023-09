Son buenos tiempos para la costura. Atrás queda la incertidumbre, el miedo. Madrid vive un momento efervescente, con los restaurantes llenos a dos turnos, los hoteles completos, los teatros a rebosar y fiestas se prolongan a lo largo de la semana, las públicas y las privadas. Los armarios están hambrientos de nuevas prendas, de vestidos fabulosos y trajes elegantes. Hay cierta locura por salir y dejarse ver, por fotografiarse y dejar que te fotografíen, por salir.

La costura ha cambiado muchísimo en estos años, sobre todo porque las chicas jóvenes entran cada vez antes en ese selecto universo. Una puesta de largo, una pedida de mano, un evento familiar, una boda o un bautizo, un cumpleaños, un 'porque sí', son muchas las ocasiones en las que, unas clientas privilegiadas, recurren a un taller para encargar un vestido hecho a medida. ¿Hay tendencias en costura? ¿Qué se lleva? En los desfiles que se celebran estos días, vemos de todo. Sí es cierto que hay ciertas coincidencias: el negro es el tono que arrasa, los plisados son el elemento que entra con fuerza, los brillos vuelven a escena y se aprecia cierto cariño por la década de los 60.

Tras las propuestas de Pedro del Hierro, Claro Couture y Jorge Vázquez, llegan las de Teresa Helbig, Isabel Sanchís y Hannibal Laguna, tres agujas diferentes que visten a mujeres muy distintas. A ellos tres se suma ahora Mans, la firma de Jaime Álvarez. Todos se enfrentan a la costura (mirando a la alta costura) sin miedo, todos saben cómo domar a esa bestia que lo devora todo para luego dar de comer a los millones de clientes que tiene por todo el mundo, ávidos de cosas nuevas día tras día. Son insaciables y ella lo sabe.

Jaime Álvarez, de Mans

Había mucha expectación para ver cómo se manejaba Jaime Álvarez en la costura femenina. Cuando supimos que presentaría sus diseños para mujer en la pasarela, imaginamos que serían cuatro o cinco looks encajados entre sus propuestas para hombre. Pero no. Se ha esmerado en el diseño, patronaje, confección y acabados. Hay un vestido escotado que deja los hombros al aire, con la cintura marcada y la cadera envuelta en el volumen contenido que marca un polisón. Lleva abertura trasera en la falda, de la que sale una cola en raso de seda. Lo vemos en dos versiones, una en negro con textura y otra en negro cubierto de un tul decorado con cristales que forman flores de cuatro pétalos. "Son las formas de Balenciaga, que siempre tengo muy presente", dice. La parte de mujer es una prolongación de la de hombre, siempre enmarcada en ese nuevo tailoring por el que se le conoce.

Desfile de Mans, colección SS24 EFE

Palito Dominguín abre el desfile con un sastre impecable, y detrás va un batallón de modelos con todo tipo de prendas. El color llama poderosamente la atención, sobre todo por los tonos vitamina que aportan luz y un toque divertido a la propuesta. Irresistibles son las combinaciones de camisa, pantalón y chaqueta tintados en rojo, fucsia y rosa palo. De los 90 llevan aires evocadores a aquel minimalismo que ensalzaron Narciso Rodríguez, Calvin Klein o Helmut Lang y que, ahora, se adueñan de vestidos que parece que no tienen nada y lo tienen todo.

En las chaquetas de hombre crecen las solapas y las hombreras, y destacan las que no llevan solapas que se combinan con camisas de cuello alto. Pero no faltan sus negros y sus blancos, a veces en total look y otras veces mezclados. Vemos un vestido túnica en blanco luminoso (otro en arena suave) que lleva un plisado soleil que esconde muchas horas de trabajo. Este tipo de plisado se repite en otras prendas, y a veces en los adornos que surgen del interior de una chaqueta buscando protagonismo en el exterior. O en las camisas, reinterpretaciones de los patrones clásicos que llevan el sello de la casa. Algunas beben de las clásicas blusas de mujer, otras van cargadas de un barniz historicista.

Desfile de Mans, colección SS24 EFE

La noche, para ellos, se viste con esmóquines muy trabajados. Para ellas, dos elegantes vestidos: uno entero cubierto de lentejuelas plateadas y otros, 'el cuervo', va decorado con lentejuelas negras con forma de flecha. Para cerrar, una novia. Pero no una novia cualquiera. "He hecho un vestido mini, muy años 60, de aire Courrèges, y lo acompaño con un velo de 5 metros y un ramo de flores", dice orgulloso del trabajo realizado. "Era normal, muchos clientes venían con sus parejas o amigas y ellas me pedían vestirse de Mans".