el conquistador

El equipo Atabey empezó con buen pie en el concurso, ganando la prueba de inmunidad. Esto le costó una baja, la de Perla, que se lesionó tras tirarse al mar desde un trampolín de 15 metros. Magda también se quejaba del dolor de espalda, pero los médicos decidieron que podía continuar en el concurso. Gracias a su victoria, el equipo de las mujeres pudo pasar la noche en el campamento rico, un auténtico lujo que, según parece, las Atabeys no supieron valorar. Joana Pastrana, su capitana, no dudó en darles un toque de atención.

"Ha llovido, no nos hemos mojado; hemos comido y no hemos tenido que gastar de nuestros sacos", contestó Joana después de que Raquel Sánchez Silva le preguntara por la primera noche en el campemento rico. A pesar de que estuvieron en las mejores condiciones posibles dentro del concurso, las quejas no cesaron, ya sea por los mosquitos o por otros motivos que, para su capitana, no tenían justificación.

"La actitud que hay que tener, estés donde estés, tiene que ser positiva. Es todo bueno y hay algo negativo entre todo lo bueno, esa es la mentalidad que hay que tener. Olvidaos de esa queja, no tenéis ni idea de lo que vamos a tener que pasar", advirtió a Joana a sus compañeras. Lo peor es que, después de la segunda prueba de inmunidad, las Atabey quedaron en último lugar y la noche que pasaron en el campamento infernal fue increíblemente peor.