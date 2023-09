En el casting de un reality siempre hay alguien que destaca más, que se lleva toda la atención, eso es inevitable. Hay quien se sienta más cómodo delante de una cámara y también hay quien prefiere centrarse en su objetivo: ganar, en este caso, ganar El Conquistador. Hombres y mujeres fuertes, tanto física como mentalmente, cada uno con sus cualidades y sus puntos débiles, que intentarán esconder para evitar ser eliminados. Esto fue lo que hizo Guyo, que mintió al decir que sabía nadar, aunque le descubrieron nada más empezar la primera prueba. Por este motivo, él fue uno de los concursantes que más ha dado que hablar en redes, pero no el único. Estos son los 5 participantes que más han sorprendido a la audiencia.

Participan en El Conquistador como pareja y son hermanos. Finito y Keroseno se hicieron virales en redes sociales por tratar sin tabúes el sucidio de su madre a través de la comedia. Se lo toman todo con humor y no les importa que les cataloguen como "frikis" . Tal cual ellos mismo se mostraron en el primer programa de esta nueva aventura. Aparentemente, se llevan de maravilla con el resto de su equipo, el azul mixto, aunque ambos tienen mucho carácter , sobre todo, Keroseno, y quién sabe si esto podrá conllevar alguna pelea.

Fue uno de los nominados , su capitán, Patxi Salinas, le eligió para que fuera al duelo junto a Loren y Pepa, algo que le disgustó mucho. Sin embargo, no llegó a someterse al desafío porque Guyo eligió a su compañera como contrincante.

Hay quien lo considera uno de los participantes más débiles, pero Polvillo ha demostrado que ganas le sobran. La pregunta es: ¿serán suficiente para mantener su plaza en El Conquistador? El humor es su punto fuerte, divertido, hablador, sincero ... ¡No se calla ni una! Muchos creen que es un poco pesado, tanto que ya ha tenido algún rocecillo que otro, sobre todo con Pepa . No se entendieron desde el primer momento, personalidades muy distintas que hicieron muy difícil la convivencia , más aún si tenemos en cuenta el escenario donde tuvieron que pasar la primera noche: el campamento infernal.

Fue uno de los protagonistas de el primer programa. Guyo mintió a sus compañeros del equipo rojo para evitar parecer el más débil. No sabía nadar y, aún así, aseguró que podía hacerlo. Su secreto se destapó en la primera prueba, en la que tenían que saltar al mar desde un trampolín a una altura de 15 metros. En el momento que hubo que nadar, el bailarín cubano necesitó la ayuda de sus compañeros para no ahogarse. Fue uno de los nominados y, a pesar de todo, consiguió salvarse de la expulsión.

Habladora, impulsiva, honesta, entusiasta... Perla es única y por eso también forma parte de este ranking. Las chicas, sus compañeras del equipo verde, ya la tienen calada. Le gusta llamar la atención y eso, a veces, puede llegar a saturarlas . No le importa crear polémica si hace falta. Lo cierto es que, cuando tuvo que ingresar en el hospital por una lesión en el pecho tras tirarse del trampolín, sus compañeras empezaron a echarla de menos, ¡incluso hubo lágrimas! Perla, rota de dolor y también de pena por esta trágico comienzo en la competición, no se podía creer lo que había pasado.

Pepa

Pepa, primera expulsada de El Conquistador. El concurso no fue tan bien como pensaba. Además de fuerza, las pruebas requieren de otras capacidades que la terminator de Jaén pasó por alto. Trepar no es lo suyo, porque en las dos pruebas fue la causa de que no llegara a terminar el recorrido. Sus propios compañeros de equipo fueron quienes la nominaron al considerarla una de las más débiles, junto a Polvillo.