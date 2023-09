Como hemos podido comprobar en el primer programa, los capitanes son una figura clave en El Conquistador. Tres equipos, cada uno con un líder que tiene que estar a la altura de las circunstancias y ser el apoyo que los concursantes necesitan para superar esta durísima aventura. El equipo ATABEY está formado solamente por mujeres. Joana Pastrana, la estrella del boxeo, es su capitana. Resultaron ganadoras de la primera prueba, en gran parte, gracias a ella, que no dejó de animar a las chicas hasta conseguir su objetivo. Un trabajo en equipo que se vio reflejado en el resultado de la competición. Sus compañeras agradecieron su ayuda y están más que contentas con su capitana. ¿Qué tal lo han hecho los otros dos capitanes?

Patxi Salinas, el capitán más veterano

Unos piensan que es demasiado mayor para superar algunos retos, otros creen que su experiencia y su sabiduría pueden ser muy beneficiosas para su equipo. El exfutbolista y entrenador Patxi Salinas es el capitán del equipo azul, el mixto, llamado COCOROTE. Ya partició en el programa en su edición vasca en el año 2016. Ahora regresa para demostrar que todavía está en forma, la pregunta es... ¿lo ha conseguido?

Se lleva de maravilla con su grupo, quienes, a pesar de haber quedado en última posición en la primera prueba y ser desterraodos al campamento infernal, están conformes con su capitán. De hecho, Patxi Salinas no logró ni siquiera terminar el reto. El deportista estaba exhausto y no logró subir la última red. Tampoco lo hizo su compañera Pepa, que terminó expulsada. No hicieron un buen trabajo en equipo y el capitán es el máximo responsable en este caso. Además, Patxi no se dejó de quejar porque la organización había permitido seguir en la copetición al equipo rojo, a quienes el cayuco se les dio la vuelta y tuvieron que arrastrarlo nadando en lugar de remando.