No es marketing, es descriptivo. El Conquistador es el programa más salvaje de la televisión. Nunca antes en nuestro país las pruebas físicas a las que se enfrentan los concursantes no son sólo un desafío. Ponen a prueba su resistencia física a niveles nunca vistos. La exigencia es máxima y cualquier error puede suponer una dura lesión.

Julian Ianzti y Raquel Sánchez Silva son presentadores de esta aventura extrema en República Dominicana. Olvídate de las playas paradisiacas del Caribe. No es un lugar de vacaciones, es un lugar para sobrevivir.

33 concursantes formarán tres equipos que lucharán para llegar a ser El Conquistador. Ojo porque no siempre gana el más fuerte. En condiciones límite, a veces, se impone el que tenga la cabeza más fría.

Y olvídate de historias personales. El concurso no ahonda en las vidas privadas de los concursantes. Esto se supervivencia pura y dura. Acción sin límites en un concurso que te dejará boquiabierto.

Mireia llega con sorna y bromea sobre su pierna ortopédica: No, no fue por el ataque de un tiburón . Un cáncer de huesos cuando era niña la puso a prueba y, desde entonces, trata de superarse cada día.

Perla , con su melena medio rubia medio morena, a lo Mónica Naranjo, no tiene nada que ver. Cambia el músculo por la elasticidad . Asegura que el yoga que practica le valdrá: "Una persona más elástica es menos probable que se lesione. A ver, que luego lo mismo, la primera en lesionarme soy yo".

"¡Guerreras, guerreras!" Gritando llegan las mujeres, jaleadas por Raquel Sánchez Silva que no puede disimular que es el equipo que ocupa su corazón. Destaca entre todas ellas, Pepa, "más fuerte que el vinagre", como dice Raquel. Tiene 54 años y se cree invencible , asegura que echa a correr y deja a una de 30 atrás.

La primera prueba: Los temidos trampolines

Arranca el juego. Semanas de competición por delante con un único objetivo, ganar la bandera de El Conquistador y llevarse los 100.000 euros de premio.

La primera prueba era famosa en el concurso vasco. El salto desde los trampolines. Desde una altura de 15 metros, equivalente a un quinto piso, los concursantes de cada equipo deben lanzarse al agua y alcanzar a nado un cayuco al que deberán de subirse y remar hasta una plataforma en mitad del agua donde les espera su capitán.

La segunda parte de la prueba sólo la conocen los capitanes. Escolà, Salinas y Pastrana ya saben que deberán subirse a los botes con el equipo y acercarse a los acantilados. Allí, con el concursante que elijan, saltarán de la embarcación y tendrán que subir la pared rocosa por una red de cuerdas de 30 metros de altura y hacer cima antes que las otras formaciones.

Todos tienen que saltar el trampolín. Si un concursante no lo hace, se para la fila, no podrán lanzarse los demás y no alcanzarán la embarcación. Es muy importante fijar entonces un orden de salto. Además, los tres equipos tienen que elegir a uno de sus miembros para hacer una misión especial.

El equipo mixto elige a Andrea, repetidora del concurso. Las mujeres, a Joana, también otra exconcursante de la edición vasca. Los hombres, igual. Seco, ganador de una de las ediciones, también será parte fundamental de la prueba.

No acaban ahí las decisiones. Cada equipo tiene que elegir a otro concursante para una misión especial, pero, de otro grupo... Ya sabemos que elegirán al que crean más débil.

Los hombres designan a Pepa, la forzuda del equipo Corocote: "quizás no sea de las más fuertes", se han justificado. Corocote ha elegido a María, una aspirante a policía granadina que les parece un rival fácil de eliminar en la competición. Y Carni, del equipo masculino, es el seleccionado por las chicas: "Voy a demostrar que valgo para mucho".

Sorpresa de última hora. Uno de cada equipo no saltará. Serán los patrones de la embarcación. Del equipo masculino se autodescarta Yuri por verse "incapacitado" para saltar 15 metros. De las mujeres, Mireia. Sus compañeras no quieren que se haga daño en el salto. Los Corocotes eligen a Loren porque es el perfil más completo de todos ellos.

¡Comienzan los saltos! Da pánico verlos lanzarse al vacío. Perla, concursante Atabey no ha conseguido hacer un salto limpio y su entrada en el agua ha sido escalofriante. Parece haberse hecho daño. Andrea, de Corocote cae de lado. También parece afectada. Magda, del equipo de las mujeres, ha sufrido un choque espeluznante contra la superficie del mar. Ha entrado completamente sentada en una posición de 90 grados. El ruido del impacto ha sido doloroso. Enseguida aparece sangre en su barbilla.

El resto de concursantes sigue saltando con valentía, pero de repente, las alarmas han saltado. Un concursante de la formación masculina tiene problemas en el agua...¿Qué le pasa a Guyo? No es capaz de nadar y sus compañeros acuden a su rescate con un chaleco.

¡Increíble! Han saltado todos. Ahora las embarcaciones se dirigen a las plataformas donde les esperan sus capitanes. Remar no es fácil. El equipo Atabey se desvía claramente de su objetivo y le cuesta muchísimo llegar hasta su líder, Joana Pastrana.