Sobrevivir en condiciones extremas también forma parte de El Conquistador por ello es esencial que los equipos se hagan con la victoria en las pruebas de inmunidad y así poder descansar en el mejor campamento. De lo contrario tendrán que adaptarse a la peor cara del Parque Nacional de los Haitises en la República Dominicana. Tres campamentos para 33 concursantes que vivirán en condiciones durísimas. Ni siquiera los ganadores se libran de la exigencia de la competición.

Campamento rico

Se trata del mejor de los tres campamentos lleno de comodidades y que solo podrá disfrutar el equipo ganador. En este campamento se puede disfrutar de los privilegios de la victoria: camas, sofás, fuego, playa. Los/as participantes al llegar, disfrutarán del premio que han ganado.

En el campamento rico, el equipo ganador encontrará agua, herramientas, y utensilios de cocina. Pero tanto el material mencionado y el premio no pueden salir del campamento rico. Todo pertenece al campamento, no a los equipos y no se puede sacar. Además, el equipo no tiene ninguna presión ya que tienen garantizada la continuidad en el programa un día más.